Vypadá to s trochou nadsázky, jakoby okopírovali výroky českého premiéra Andreje Babiše o „účelovce“ a „kartelu tradičních stran“.
Le Penová, která byla odsouzena za zneužití peněz Evropského parlamentu pro chod své strany, kdysi navrhovala, aby kdokoliv z politiků, kdo zneužije veřejné peníze, byl z voleb a z politiky vyřazen navždy. Teď naopak říkala, že dočasné pozastavení její politické kariéry je nespravedlivé a že domácí vězení, ke kterému byla dočasně odsouzena, je snaha politicky ji poškodit. Původně dokonce tvrdila, že místo ní bude kandidovat její „pobočník“ Jordan Bardella, ale pak si to rozmyslela.
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Pryč s Le Penovou, ale… Vyplatilo se, když jsme před 80 lety vyloučili z voleb agrárníky a národní demokraty?
Nigel Farage, pravicový politik a někdejší tvář brexitu, je vyšetřován kvůli darům a financování jeho strany Reform UK. Vzdal se proto svého mandátu a bude ho znovu obhajovat. Nepřímo tím tvrdí, že pokud ho znovu pošlou voliči do parlamentu, jsou jakékoliv dary, které dostal, vlastně v pořádku. Voliči vědí, že je na štíru s pravidly, tak proč to řešit. Vlastně i kdyby porušil jakákoliv pravidla či zákony, tak se to zvolením smaže. A doufá dokonce, že mu takovéhle problémy u jeho voličů pomohou.
Volby jako okamžitá amnestie
Připomíná to našeho premiéra Andreje Babiše, který také neustále tvrdí, že jeho problémy s Čapím hnízdem jsou účelovka a že mu Čapí hnízdo vlastně nepatřilo, i když klidně řekl na kameru, že právě Čapí hnízdo byl jeho „nejlepší nápad“.
Přitom jeho hnutí ANO bylo založeno na tom, že jde proti korupci zavedených stran a zneužívání státních dotací či černé a šedé ekonomice. A stále o tom občas mluví, i když jeho vládu provázejí problémy s nepotismem a podivnými příjmy. Na tom, že je údajně „oběť systému“, založil i část své politické komunikace.
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Předčasnými volbami povyšuje Farage populismus na vyšší úroveň. Porazí popelnicového rivala?
Pro některé nacionalistické či populistické politiky prostě zákony a pravidla platí, když jsou aplikovány na „establišment“, tedy jejich oponenty. Zavedené strany a politiky má veřejnost odsoudit, a taky odsuzuje, a tak je to správné. A nejlepší je, když takoví politici rovnou při jakémkoliv podezření rezignují a stáhnou se z politiky.
Pro ně ovšem tohle neplatí. U nich jde jen o nespravedlnost, lidé je mají litovat a proto podporovat. A pokud je na základě toho zvolí do parlamentu či jinam, mají být pokud možno okamžitě amnestováni. Pravidla je nutno vynucovat tvrdou rukou, ale jen pro ty druhé. Taková má být nová nacionalistická Evropa, Evropa patriotů a suverénních národů.