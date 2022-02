Populismus jak libo. Platby za státní pojištěnce nemají lobbisty

Touhle optikou tedy jsou důchodci, děti či ženy na mateřské, případně nezaměstnaní šťastnými lidmi. Vláda totiž nezvýší platby za tyto státní pojištěnce a ušetří tak možná deset miliard. Ministr zdravotnictví Válek to vysvětlil následovně: „Zrušením navýšení plateb na státní pojištěnce, které v létě populisticky schválila předchozí vláda, neohrozíme kvalitu ani dostupnost zdravotní péče.“ Motto této vlády lze tedy shrnout slovy: kušujte a buďte rádi, že jsme vám nic nesebrali.

Ano, ministr Válek má pravdu, zdravotní péče se nezhroutí, důchodcům ani dětem nebudou lékaři nic vyčítat a systém tento zásah přežije. Nicméně sám pan Válek se ještě v říjnu hlásil k závazku pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce. V programovém prohlášení vlády už ta valorizace je slíbena hodně vágně, do konce volebního období.

Že bychom sledovali rafinovanou taktiku podporující „vyhladovění“ zdravotnického systému, které následně silně podpoří poptávku po placených nadstandardech? Nikoli, na to jsou žel vládní představitelé příliš simplexní a reaktivní hráči.

Spíš tu vidíme úpornou snahu ušetřit tady a teď, přičemž zainteresovaní vědí, že v roce 2023 budou titíž šetřilové zachraňovat situaci, kterou sami způsobili. Ty dvě stovky, o které stát přidat měl, totiž nepokryjí ani inflaci a náklady ve zdravotnictví táhne nahoru nejen inflace, ale zejména nové technologie či mzdové náklady.

Zdá se, že to, co je a není populismus, by měli určovat výhradně členové Fialova kabinetu, oni totiž bezpečně vědí, že peklo jsou ti druzí. Až začne vláda připlácet za státní pojištěnce, možná uslyšíme i něco o populistech z minulé vlády, kteří podcenili financování zdravotnictví.