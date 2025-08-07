Umíráček porodnic, v nejbližších letech jich zaniknou desítky. Mottem příštích let jsou úspory

Okolo 150 porodů ročně je velmi málo, uvědomíme-li si, že odborná gynekologicko-porodnická společnost stanovila jako minimum, aby porodníci byli dostatečně zkušení a připravení na možné komplikace, cca šest set porodů ročně. Každá porodnice v Česku, která toto kritérium nesplňuje, by měla pečlivě zvažovat plány do budoucna, přičemž zdravotní pojišťovny je budou tlačit k zavření.
Místní v Prachaticích se zlobí a podepisují petice, ale není jim to nic platné. Nemocnice si nemůže dovolit provozovat takto nevýkonné oddělení. Navíc argument, že porodník bez dostatečné zkušenosti a vytížení je rizikovější pro rodičku, se jeví neprůstřelný.
Konkrétně v prachatické nemocnici nedává smysl držet celé oddělení s personálem, když v některých měsících zde absolvovali jen osm až deset porodů. V kauze se angažuje hejtman Martin Kuba, který obhajuje nepopulární rozhodnutí před občany a snaží se situaci vysvětlovat s autoritou lékaře.
Nezvratný demografický trend
Pro místní je to nepohodlné, protože nejbližší nemocnice jsou v Budějovicích, Krumlově, Strakonicích či Písku, což je vždy ve vzdálenosti zhruba 40 kilometrů a nabízí se též jedna porodnice v německém Freyungu. Tato komplikace je ovšem vyvážena lepší péčí, protože větší porodnice mají lepší vybavení, a především zkušenější personál. Ano, pro prachatické už to nebude tak domácké, nicméně jde-li nám především o kvalitu, nezbývá než porodnice bez porodů zavírat.
Demografický trend je jasný a zatím nevypadá, že by jej někdo dokázal zvrátit. Nemá tedy smysl udržovat v chodu tolik porodnic. Ostatně, porodnická oddělení zruší vlastně sami „pacienti“ svou malou angažovaností při rozmnožování. Většina obyvatel pochopí, že pokud se rodí dlouhodobě méně dětí, nemůžeme si dovolit rozsáhlou síť porodnic, obzvlášť pokud by tím trpěla kvalita. Proti tomuto takřka fyzikálnímu zákonu nemá smysl bojovat – jedině, kdyby někdo dokázal přesvědčit ženy, aby měly více dětí, což se celosvětově nedaří.
Redukce porodnic může obyvatelstvu ukázat, že lpění na síti nemocnic, která vznikla v první polovině minulého století, nedává smysl. Lékařská péče je dnes specializovaná a dopravní možnosti nesrovnatelné s dobou před šedesáti či sedmdesáti lety. Žádoucí je přeměňovat malé nemocnice ze zařízení akutní péče na místa s péčí dlouhodobou a spolu s tím vysvětlovat lidem, že o kvalitní zdravotnictví tím nepřijdou, právě naopak.
Méně lepších a především více vytížených, například diagnostických, přístrojů, znamená významnou pomoc pro lékaře i pacienty. Není pochyb, že leckdo z politiků bude bojovat o tu či onu regionální či okresní nemocnici, ale v tomto případě musí zvítězit celostátní zájem, a nikoli regionální lobbismus. Nepotřebujeme udržovat nerentabilní nemocnice jen proto, že se to někomu bude líbit. Zdravotnickým mottem příštích let jsou úspory.
Redukce porodnic je prvním krokem, zdravotnictví se musí přizpůsobit realitě stárnoucí populace a přibývajících jednočlenných rodin bez potomků. Kde chybějí potomci, kteří se dnes starají, pečují a zařizují, bude muset zasáhnout stát, a to nebude zadarmo.