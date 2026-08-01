Porodnice nejsou volební artikl. Rodičky potřebují kvalitní péči, ne alibismus a nostalgii

Martin Zvěřina
Komentář   12:00
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V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické...

V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické oddělení a nefrologicko-dialyzační oddělení. (11. února 2026) | foto: ČTK

NCOZ zasahuje v budově ředitelství Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. (19....
Areál děčínské nemocnice s pavilonem s urgentním příjmem, otevřeným v roce 2024
Martin Kuba
V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické...
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O nejnovější lékařské postupy a léky je vždy velký zájem. Téměř každý pacient, pokud si může vybrat, upřednostní moderní metodu před tou starší. Přesto se v naší zemi zuřivě bojuje o zachování sítě nemocnic, kterou vymysleli před sto lety. A to aniž by se zohlednil zájem pacientů.

Pro příklad nemusíme daleko. Krajská zdravotní, což je organizace spravující nemocnice v Ústeckém kraji, vyhlásila, že hodlá zachovat všech šest porodnic ve svých nemocnicích, aniž by tato zařízení splňovala odbornou podmínku šesti set porodů ročně. Ze šesti nemocnic ji splňují pouze tři, přesto se nemá rušit ani jedna.

Je třeba říci, že kritérium dostupnosti péče je například v případě porodnice v Děčíně relevantní, protože ze Šluknovského výběžku je kamkoli jinam opravdu daleko. Tedy u téhle porodnice je zavření otázka k další diskusi, zejména odborné. Nicméně v případě ostatních nemocnic lze tvrdit, že politici jdou proti zájmu pacientů, tedy nechtějí jim dopřát tu nejlepší péči.

Jste pro zrušení porodnic, které nesplňují odborné podmínky?

celkem hlasů: 21

Stanovisko Krajské zdravotní je zarážející: „Všechny naše porodnice jsou pevnou součástí krajské sítě, mají úzce nastavenou spolupráci s vyššími perinatologickými pracovišti a v případě rizikových těhotenství či komplikací jsou naše týmy plně schopny včas indikovat optimální postup.“ Když si to přeložíme: na tyhle porodnice jsme si zvykli, nebudeme nic měnit, i když náš personál není na výši, a slibujeme, že budeme komplikované případy odesílat odborníkům.

Nebezpečný alibismus

Takový postoj reprezentuje nebezpečný alibismus a ukazuje, do jaké míry je Krajská zdravotní politickým podnikem. Ostatně počtem obviněných a odsouzených manažerů patří tato firma k přeborníkům. Dlouhá léta sloužila jako trafika pro nejrůznější politické vykuky.

Ale vraťme se k odborným kritériím. Šest set porodů ročně určili odborníci jako minimum pro bezpečný provoz, dostatečnou zkušenost personálu a minimalizaci rizika pro pacientky a jejich potomky. Tuto iniciativu podpořilo ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny. Ano, kritérium počtu porodů nemusí platit absolutně, protože z některých regionů je složitější dopravit se do porodnice. Jenže to je také na odbornících, ne na politicích, kteří dohlédnou maximálně k nejbližším volbám. Mimochodem, proč asi přichází tohle prohlášení pár měsíců před komunálními a senátními volbami?

Malý krok pro Vojtěchovo ministerstvo, velký skok pro pacienty. Centralizace může zachránit životy

Že je těžké redukovat počet porodnic, nebo dokonce nemocnic v situaci, kdy je řídí samospráva? Zajisté, je to velmi nevděčné, někteří voliči se budou hodně zlobit. Nicméně, lze jim to vysvětlit. K podobné situaci se postavil čelem například hejtman Kuba, když před voliči obhajoval zrušení porodnice v prachatické nemocnici v září 2025.

Nevyhnutelnost centralizace

Centralizace péče je nevyhnutelná vzhledem k udržení odbornosti a v případě porodnic též vzhledem k dlouhodobě nízké a stále klesající porodnosti. V loňském roce jsme zaznamenali neblahý rekord a k dalším směřujeme, je proto absurdní honosit se závazkem, že zachovám porodnici, která již dnes počtem porodů nevyhovuje a personál zde nezískává dostatečnou praxi.

Ohledně „nedostupnosti“ péče mohou Prachatice sloužit též jako příklad. Jak uvedl hejtman Kuba, za sedm měsíců (od zavření porodnice v Prachaticích) zaznamenali v Jihočeském kraji zdravotníci sedm porodů mimo nemocnici, avšak žádný z Prachaticka.

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S demografickými změnami nelze moc hnout. Víme, jak se mění věková struktura obyvatel, jak stárneme a jak ubývá mladých, stejně dobře víme, že specializovaná lékařská pracoviště mají mnohem lepší výsledky než venkovské nemocnice, proto se také centrová péče buduje a podporuje.

Provozovatelé nemocnic, jako například Krajská zdravotní, mohou samozřejmě říkat: proč máme zavírat porodnice či jiná oddělení právě my, proč to neudělají jiní? To je argument, ale leda tak pro voliče. Na optimalizaci se můžeme dívat systémově a plánovat ji podle předem daných kritérií, třeba i centrálně, aby se některá místa necítila dotčena. Ale také můžeme nečinně čekat, až se některé porodnice vylidní.

Nejprve ubudou rodičky, pak odejdou i lékaři, protože jim bude chybět dostatečná praxe a jejich kariéry budou odborně trpět. A až úplně nakonec to dojde managementům řízeným politicky. Udržovat nemocnici pro nemocnici za cenu obrovských nákladů a de facto proti zájmu obyvatel je nesmysl.

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Komentář

Porodnice nejsou volební artikl. Rodičky potřebují kvalitní péči, ne alibismus a nostalgii

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