Ponižováním „obézních“ porodnost nezvýšíme. Dovolili by si lékaři chovat se stejně k mužům?

Prominentní porodník Antonín Pařízek se rozhodl bojovat proti klesající porodnosti na Instagramu. Pustil se do toho osvětářsko-paternalisticky: vzal si na paškál nadváhu těhotných. Kdyby příspěvek nedoprovodil fotkami obézních budoucích matek, mohl to být tuctový příspěvek na sociální síti, který by zajisté získal spoustu souhlasných reakcí a pochval, protože na „faktu“, že ti dnešní mladí jsou hrozní a za našich mladých let tohle nebývalo, panuje vždy masová shoda.

Jenže pan profesor svůj příspěvek doprovodil fotografiemi dvou konkrétních žen a sklidil bouři nevole. Není se co divit, jen stěží mu daly souhlas ke zveřejnění svých snímků „na sockách“.

Porušení obecné slušnosti

Když pomineme tohle možné závažné porušení pacientských práv (a opravdu nad tím nelze mávnout rukou, pokud k tomu došlo), poškodil pan Pařízek všechny své kolegy. Mnozí lékaři si totiž potřebují naše nemocná těla fotografovat pro dokumentární účely a pacienti pro to mívají většinou pochopení. Budou s tím souhlasit i „po Pařízkovi“? Se stejnou lehkostí, s jakou tento porodník demonstruje příklady obézních, může některý z jeho kolegů na sociální sítě umístit příště třeba fotky „příliš starých“ těhotných žen. Vždyť není nad názorný příklad...

Kolegové pana Pařízka se k tomuto flagrantnímu porušení minimálně obecné slušnosti postavili dost alibisticky – jako kdyby panu profesorovi upadl na recepci toust na koberec. Svorně dělají, jako by se vlastně nic nestalo, a utrousí uznalou větu o tom, jaké má zásluhy o obor. Pan doktor je stará škola, a má tedy na podobné projevy asi nárok.

Jenže my nežijeme ani v sedmdesátých, ani v devadesátých letech a ženy si už u gynekologů vymohly daleko slušnější zacházení. Nicméně jak vidno, není to nic platné. Nezávislý pozorovatel má pocit, že porodník by rád rozhodoval, která žena má/smí být těhotná. Mladým by rád nařídil, kdy si mají pospíšit, a obézním, že mají nejprve zhubnout. Porodník není žádný psycholog, a tak neví, že podobný přístup, jaký volil, mívá přesně opačný efekt.

Na povel ženy nerodí

Gynekologové stojící téměř mlčky za panem Pařízkem a jeho zostuzením konkrétních pacientek se patrně domnívají, že tímhle způsobem ženy zmobilizují a ony se „vzmuží“ a začnou jako o závod hubnout a rodit. Nikoli, těhotenství, porod, mateřství a rodičovství je obrovská zátěž – zdravotní, psychická, finanční i společenská. Ženy na povel rodit nebudou a na „dobré rady“ pana Pařízka a jeho kolegů nejsou zvědavé. A dokud společnost nepřehodnotí svůj pohled na matky a mateřství, změnu nečekejme.

Začít by mohli gynekologové u sebe. Možná by nepřezíravý, uctivý a respektující přístup přinesl víc než nepromyšlené mistrování „slabšího pohlaví“.