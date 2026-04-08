Pokles porodnosti? Žádná velká tragédie. Má to i svá pro

V roce 2025 se v Česku narodilo 77 tisíc dětí, přitom dříve jsme byli zvyklí na zhruba 100 tisíc novorozenců ročně. Demografové už vymýšlejí různé sociálně inženýrské kroky, jak to napravit. A média chrlí titulky typu „Česko vymírá“.
Zjevně všichni zapomněli na Ukrajince a další migranty, díky nimž nás brzy bude 11 milionů. Takže si budeme muset zvykat na velkou změnu, protože dlouho bylo obyvatel Česka deset milionů a něco.
Že klesá porodnost, není podle mě žádná špatná zpráva. Ale dobře, není to ani dobrá zpráva. Je to neutrální zpráva, protože všechno má svá pro a proti.
Proč pro – a proč proti?
A hned proberu všechny argumenty, jak ty pro, tak i ty proti:
- „Jsme tady přece od toho, abychom měli děti, protože kdyby se všichni rozhodli je nemít, tak vyhyneme.“ Jen tak asi nevyhyneme, protože existují populačně explozivní státy jako Nigérie či Egypt. V prvním z jmenovaných přibudou dva miliony lidí ročně, v druhém milion, a i ta Čína to do 22. století jistě ještě doklepe s relativně slušnou populací.
- Dalším argumentem pro porodnost je, že „nebude mít kdo dělat na důchodce“. Ještě si pamatuji, jak Petr Nečas, zastánce penzijní reformy, ve volební kampani roku 2010 kreslil panáčky na tabuli a počítal, kolik panáčků bude vydělávat na jednoho. Podle mě to ale nakonec problém nebude, i kvůli tomu, že lidé pracují déle. Nekřičeli jste nedávno, že nám práci vezme umělá inteligence? No tak vidíte.
- Pak je tu typická fráze, že „kdo nemá děti, je pohodlný sobec“. Co na to říci? Jeden z mých kolegů a kamarádů, který má dětí jako smetí, dokonce říká, že „hodně lidí má děti ne proto, že by opravdu chtěli, ale z určité životní nudy“.
No a teď argumenty proti zvyšování porodnosti:
- Tak předně, když bude náhodou méně lidí, začne být logicky dostupnější bydlení, což je momentálně největší problém Česka. Ve skutečnosti to není tak jednoduché, protože přibývá jednočlenných domácností, ale když se to velmi zobecní, pak logicky platí, že čím méně lidí, tím více volného prostoru v bytech.
- Existuje nemalé procento lidí, kteří říkají, že nechtějí mít děti, řekněme, z ekologických důvodů. Odvolávají se na klimatické změny a vyčerpání zdrojů na Zemi. Někteří z těchto ekologicky založených občanů dokonce s nadsázkou tvrdí, že by nebyla žádná škoda, kdybychom vyhynuli (a vtipkují, že s Babišem, Macinkou, Turkem a Trumpem stejně vyhyneme na sto procent). Těžko jim to vymlouvat.
- Mít dnes dítě je poměrně drahé a zdá se mi, že spousta lidí si to předem úplně nespočítala a nenaplánovala (s filozofií „mámo, nějak to dopadne, tři sviště uživíme“) – a pak následně fňuká, že se jim rozutečou peníze hned po výplatě.
Já přidám svůj názor (který nikomu nenutím), že děti by měl mít ten, kdo už něco dokázal – a má potomkům co předat.
Ale vážně: mít/nemít děti je a má být věc hluboké lidské volby, a proto nemohou fungovat ani jednoduchá propopulační sociálně inženýrská opatření jako pastelkovné či přidání školek, ani kecy, že „Česko vymírá“ a „Jsme tu přece od toho, aby...“