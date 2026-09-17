Portlíkova kukadla, Rakušanovo SPOLU. Ocitne se ODS na políčku G12?

Ten plán ale narazil. Primátora Bohuslava Svobodu totiž sice v měsících a letech viděl řídit hlavní město málokdo, což ODS – nejsilnější stranu na pražském magistrátu – v kampani před nadcházejícími komunálními volbami dost handicapuje. Jenže dvaaosmdesátiletému pánovi, jenž byl do loňského října i poslancem, se z vyhřátého primátorského křesílka pranic nechtělo.
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A odvolávat ho na sílu zase nehodlali lídři pražské ODS v čele s Alexandrou Udženijou. Protože by to za prvé vypadalo blbě, za druhé by pro to nemuseli sehnat dost hlasů a za třetí jsou po špatných zkušenostech s podrazy vůdčích politiků z minulosti v ODS na něco takového silně hákliví.
Jelikož to nešlo, přistoupilo se v ODS k plánu B. A tak se Portlík stal na lednovém kongresu strany po dohodách s Udženijou a Kupkou jejím prvním místopředsedou. Jestli to jeho známosti pomohlo či ne, to se ve volbách teprve uvidí. Faktem ovšem je, že svou kampaní o tom, jak dá Praze tempo, se tomu snaží jít Portlík naproti.
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V závěrečných týdnech před volbami k tomu na plakáty přidal i veršovánky. „Volte Toma, je tu doma,“ visí v Praze 9. „Neslibuji hory, doly, nechci dělat z lidí voly,“ je k vidění ve zbytku metropole. Chybí snad jen legendární slogan Emila Nádeníčka z Básníků: „Ty máš kukadla jak zrcadla!“
● Zajímavou přestřelku o kandidáta ODS na primátora svedli dva známí Piráti. „V Praze volím Portlíka,“ napsal na sítě ten bývalý, exministr zahraničí za ODS Jan Lipavský. „Chybí ti primátor, který si tyká s mafiány, oslovuje je jejich mazlivými přezdívkami, nedodržuje sliby voličům a dělá tipaře Janouškovi? Pak s Portlíkem nemůžeš šlápnout vedle,“ připsal mu k tomu šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Člověk, za jehož primátorování a posléze vedení dopravy řada Pražanů na fungování Prahy v éře kmotrů Romana Janouška a Tomáše Hrdličky a primátora Pavla Béma vzpomínala se slzou v oku.
● Jestliže Tomáš Portlík dělá psí kusy, aby ho lidé v hlavním městě znali a přišli mu odevzdat svůj hlas, v hnutí ANO na to jdou tak nějak tradičně a klasicky. Kdo bude kandidátem na primátora, jim nejspíš Andrej Babiš nechtěl dlouho prozradit. Jakmile svolil, že si tedy pražské ANO může nasadit Ondřeje Prokopa, který po tom léta toužil, dohnaly primátorského kandidáta jeho podivné čachry s byty a musel s ostudou odstoupit.
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Narychlo vytaženého Jana Hušbauera zná sice v Praze málokdo, ale zato se ví, že jeho bratr Josef hrál fotbal za Spartu i za Slavii. No a aby to Babiš pojistil, pro jistotu se s Hušbauerem vyfotil na billboardy a slibuje, že
s „Honzou“ bude Praha „zase makat“. Řečeno s jiným českým filmem: „Vy nás ale zásobujete, pane Karfík.“
● Ačkoli budou volby do Sněmovny až za tři roky, začíná se už nyní spekulovat o možných předvolebních koalicích. Podle některých zvěstí by mohla být obnovena koalice SPOLU. Tedy skoro. Určitě by se totiž jmenovala jinak. Namísto ODS by se prý do čela spojení se samostatně marginálními lidovci a TOP 09 mohlo nově postavit sílící hnutí STAN v čele s Vítem Rakušanem.
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Jejich potenciálními povolebními partnery by pak mohli být – překvapivě – Piráti a samostatně kandidující ODS. Ta by se tak, slovy dalších klasiků, ocitla na políčku G12, čímž by po mistru Capablancovi zaznamenala druhý aut v dějinách šachu. To by se pak Martinu Kupkovi musel hlasitě vysmát i pověstný suchar Petr Fiala.