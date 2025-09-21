Portréty předčasně zemřelých osobností jako vybledlé vzpomínky na ty, kdo odešli

Alena Scheinostová
Schodiště   17:00
Máme doma takové modré ručníky. Přesněji bleděmodré. A protože jsme je dostali k svatbě a ta už jde dostříbrna, vlastně už ani bleděmodré nejsou, původní barva se seprala a modré jim říkáme už jen ze zvyku. Je to snad trochu přízemní přirovnání, ale s novou výstavou Patrika Hábla „Immortāles – Očima času“ je to vlastně také tak. Respektive se způsobem, jakým na vystavených dílech pracoval. Ale pojďme pěkně od začátku, schůdek za schůdkem, jak se na správné Schodiště sluší.
Patrik Hábl (*1975), uznávaný v zahraničí a stále známější i u nás, se konečnosti a odplývání času nevěnuje výhradně. Veřejnost se může kochat třeba jeho podílem na finální podobě zarostlého Paláce Drn na pražské Národní třídě. Jinak jsou ale časovost, dočasnost i pokračování přes tok staletí jeho eminentními tématy, ke kterým se v různých podobách neustále vrací. Výstava „Immortāles – Očima času“ má pak nesmrtelnost přímo v názvu.

Od Ježíše Krista po Petra Lébla

Svou verzi pokračování má díky ní Toskánský palác na pražských Hradčanech, barokní komplex, kde sídlí několik odborů ministerstva zahraničních věcí: díla jsou do konce listopadu k vidění ve zdejší bývalé konírně, dosud veřejnosti přístupné jen výjimečně. Výstavu odstartoval jiný počin motivovaný snahou udržet paměť, a to dar paní Alenky Soukup, dcery Lumíra Soukupa, někdejšího osobního tajemníka Jana Masaryka. Ministerstvu zahraničí, které Masaryk za několika československých vlád vedl, věnovala uměleckou sbírku z Masarykovy londýnské pozůstalosti. Výběr z těchto děl – jako Masarykův ceremoniální plášť – návštěvník uvidí v části expozice.

Raději doopravdy cítit a prožít život. Třeba v divočině

V souvislosti s tímto darem Hábl vytvořil portréty Jana Masaryka a také jeho bratra, profesního kolegy malíře Herberta. Ty už jsou zároveň součástí jiného vystaveného celku – souboru 110 tváří předčasně zemřelých osobností světové kultury, politiky a veřejného života, počínaje Ježíšem Kristem a pokračuje Boženou Němcovou, Matou Hari, Martinem Lutherem Kingem nebo Petrem Léblem.

Celek, který zabírá celou délku bývalé konírny, vychází vizuálně z funerálního umění: přesněji ze starých porcelánových podobenek na historických náhrobcích a z toho, jak na nich hlodá zub času. Háblovy obrazy v odstínech šedé jsou různou měrou rozmyté, zastřené či smazané – tak jako v mysli postupně vyblednou vzpomínky na ty, kdo odešli. Mezi zachycenými obličeji lze vícekrát rozklíčovat také podobu Reného Hábla (1968–2021), Patrikova staršího bratra a též malíře, který krátce po padesátce podlehl zhoubné nemoci. Patrik se hlásí k tomu, že práce na Portrétech předčasně zemřelých osobností (jak se cyklus přímočaře jmenuje) pro něj byla také terapií po bratrově ztrátě.

Přes závoje a jizvy

Co zbude z tváře, to je pak námětem i pro poslední část výstavy. Ta shromažďuje díla, jaká Hábl vytváří kontinuálně už několik desítek let: základem jsou věrné kopie portrétů z ruky starých mistrů (namátkou Mona Lisa, El Grecův Modlící se Kristus nebo Halsova Cikánka), umělec je však překrývá vrstvami barev, stírá, mačká nebo slepuje a opět trhá. Někdejší podoba nakonec už jen prosvítá, výrazněji či matněji, přes pozdější nánosy a trhliny, jako se to děje vzpomínkám a konečně i všemu dalšímu, co kdy povstalo na této zemi.

O „zázračné dívce“ ze Suchého Dolu a dramatech kolem tamního mariánského kultu

Ještě k těm očím z názvu expozice. Ty na Háblových portrétech se i přes závoje a jizvy dál dívají. Možná ne – jako na populárních zámcích – kamkoli v místnosti, kam se divák vrtne. Hledí na sebe navzájem, z oken konírny na nádvoří a, ano, někdy i na příchozího. Přes přehradu staletí i přes příkop smrti. Není to samozřejmý pohled. Nese s sebou věčnost.

