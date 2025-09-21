Portréty předčasně zemřelých osobností jako vybledlé vzpomínky na ty, kdo odešli

Patrik Hábl (*1975), uznávaný v zahraničí a stále známější i u nás, se konečnosti a odplývání času nevěnuje výhradně. Veřejnost se může kochat třeba jeho podílem na finální podobě zarostlého Paláce Drn na pražské Národní třídě. Jinak jsou ale časovost, dočasnost i pokračování přes tok staletí jeho eminentními tématy, ke kterým se v různých podobách neustále vrací. Výstava „Immortāles – Očima času“ má pak nesmrtelnost přímo v názvu.
Od Ježíše Krista po Petra Lébla
Svou verzi pokračování má díky ní Toskánský palác na pražských Hradčanech, barokní komplex, kde sídlí několik odborů ministerstva zahraničních věcí: díla jsou do konce listopadu k vidění ve zdejší bývalé konírně, dosud veřejnosti přístupné jen výjimečně. Výstavu odstartoval jiný počin motivovaný snahou udržet paměť, a to dar paní Alenky Soukup, dcery Lumíra Soukupa, někdejšího osobního tajemníka Jana Masaryka. Ministerstvu zahraničí, které Masaryk za několika československých vlád vedl, věnovala uměleckou sbírku z Masarykovy londýnské pozůstalosti. Výběr z těchto děl – jako Masarykův ceremoniální plášť – návštěvník uvidí v části expozice.
V souvislosti s tímto darem Hábl vytvořil portréty Jana Masaryka a také jeho bratra, profesního kolegy malíře Herberta. Ty už jsou zároveň součástí jiného vystaveného celku – souboru 110 tváří předčasně zemřelých osobností světové kultury, politiky a veřejného života, počínaje Ježíšem Kristem a pokračuje Boženou Němcovou, Matou Hari, Martinem Lutherem Kingem nebo Petrem Léblem.
Celek, který zabírá celou délku bývalé konírny, vychází vizuálně z funerálního umění: přesněji ze starých porcelánových podobenek na historických náhrobcích a z toho, jak na nich hlodá zub času. Háblovy obrazy v odstínech šedé jsou různou měrou rozmyté, zastřené či smazané – tak jako v mysli postupně vyblednou vzpomínky na ty, kdo odešli. Mezi zachycenými obličeji lze vícekrát rozklíčovat také podobu Reného Hábla (1968–2021), Patrikova staršího bratra a též malíře, který krátce po padesátce podlehl zhoubné nemoci. Patrik se hlásí k tomu, že práce na Portrétech předčasně zemřelých osobností (jak se cyklus přímočaře jmenuje) pro něj byla také terapií po bratrově ztrátě.
Přes závoje a jizvy
Co zbude z tváře, to je pak námětem i pro poslední část výstavy. Ta shromažďuje díla, jaká Hábl vytváří kontinuálně už několik desítek let: základem jsou věrné kopie portrétů z ruky starých mistrů (namátkou Mona Lisa, El Grecův Modlící se Kristus nebo Halsova Cikánka), umělec je však překrývá vrstvami barev, stírá, mačká nebo slepuje a opět trhá. Někdejší podoba nakonec už jen prosvítá, výrazněji či matněji, přes pozdější nánosy a trhliny, jako se to děje vzpomínkám a konečně i všemu dalšímu, co kdy povstalo na této zemi.
Ještě k těm očím z názvu expozice. Ty na Háblových portrétech se i přes závoje a jizvy dál dívají. Možná ne – jako na populárních zámcích – kamkoli v místnosti, kam se divák vrtne. Hledí na sebe navzájem, z oken konírny na nádvoří a, ano, někdy i na příchozího. Přes přehradu staletí i přes příkop smrti. Není to samozřejmý pohled. Nese s sebou věčnost.