Bude, nebude. Bude jednou jeden ústavní činitel, který obnoví jedno přátelství na věčné časy

Andrej Babiš se tedy může v klidu věnovat řízení leteckého provozu. Možná, že ho časem uvidíme za volantem dálkového autobusu anebo v operačním sále na onkologii. Vláda pod jeho vedením povládne. Bude napínavé sledovat, kdo bude první obětí esemesek vysílaných ve tři ráno a s funkcí praští s výkřikem, že tohle nemá zapotřebí. Dle zjištění Václava Dolejšího blízcí lidé kolem Andreje Babiše procházejí čtyřmi fázemi. První je nadšení a poslední je nenávist.
Také Tomio Okamura se bude věnovat dosavadním aktivitám. Zablýskl se po osmi letech v Otázkách Václava Moravce. To si nezopakuje, protože Václav Moravec s Otázkami praštil, jistě i proto, aby se už nikdy v budoucnu nemusel s Tomio Okamurou setkat.
Všechno ale má svůj konec, také toto volební období. Moudré hlavy si myslí, že Andrej Babiš bude mít repete, ale kdo ví, co budoucnost přinese. Možná země zatouží vystřídat mikromanagement makromanagementem a přijde nová garnitura.
Přijde a otevře otázku imunity. Andrej Babiš odsouzený k podmínce se odstěhuje na svůj zámek v jižní Francii. Tomio Okamura vyfasuje pět let natvrdo za podněcování nenávisti k chirurgům z dovozu a získá nové bydliště v žaláři pro těžké zločince ve Valdicích. Jenže dějiny nebudou cválat jenom českou kotlinou.
Španělského příkladu obdařit občanstvím a tím pádem i volebním právem budou následovat i další země. Když islámská Francie uvidí, jak snadno se prosadilo právo šaría ve Španělsku, byla by pošetilá, kdyby měla zůstat pozadu. S obavami bude Tomio Okamura sledovat tento vývoj z perspektivy své samovazby. Vždyť ke xenofobii mu mohou přišít ještě konflikt se zájmy Evropské unie. Poté, co se do čela Evropské komise poprvé dostal ajatolláh, měl Okamura důvody se obávat dalšího osudu. Mohl by být z pohodlných Valdic přemístěn do Bílé věže Pražského hradu s perspektivou, že bude následovat sedmadvacet českých pánů v cestě na Staroměstské náměstí.
Politika je ale hodně klikatý tok. Okamura se skutečně na Hrad dostane, ale ne do Bílé věže, leč do Vladislavského sálu. Zde bude jmenován prezidentem republiky a naplní kvalifikační předpoklad, že náš prezident by měl mít za sebou vězení nebo aspoň exil.
V tu dobu už veteráni Pohraniční stráže budou coby experti řídit obnovení Železné opony na západních hranicích. Půjde jim to snadno. Jen těžko skousnou fakt, že ostnaté ploty a minová pole musí být namířena proti průniku ze západu na východ a ne tak, jak byli zvyklí. Díky rozšířeným pravomocem věnuje nový prezident celou Stromovku jako ruskou exklávu po vzoru Kaliningradské oblasti. „Malá země, malá exkláva,“ sdělí Putinovi a tímto srdečným žertem obnoví přátelství na věčné časy.