Politici nejsou populární a mohou si za to i sami. Shromažďují výhody, seč jim síly stačí

Práce politiků je těžká a nevděčná a o jejich odměnách se obšírně diskutovalo a diskutovat ještě bude, hlavně poté, co se k legislativnímu zmetku, který vyprodukovala vládní koalice, vyjádří Ústavní soud.

Otázka náhrad zdánlivě s platem nesouvisí, ale jen na první pohled, fakticky tvoří podstatnou část příjmu každého zákonodárce. Je to tak, že kompenzace zajišťují zákonodárcům téměř veškerou režii, takže de facto celou výplatu mohou ušetřit a ještě z erárního poskytovat protislužby, třeba vlastní straně, nebo příbuzným. Zákonodárci si zhusta pronajímají kanceláře v nemovitostech příbuzných, kamarádů či spolustraníků a taktéž je nezřídka zaměstnávají, či přesněji řečeno vyplácejí.

Politické čerpadlářství

Proti tomu principiálně vlastně nelze mnoho namítat, jenže pak se ocitneme v paradoxní realitě, kdy kompenzace za ubytování pobírají dva senátoři zvolení za pražské obvody. Miroslava Němcová je sice zvolena i za část obyvatel Malé Strany, na jejímž území Senát sídlí, nicméně má bydliště ve Žďáru nad Sázavou a tak jí vyplácejí každý rok 246 tisíc korun za ubytování v Praze. Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht bydlí v Pardubicích, a tedy také dostává příspěvek. Nutno říci, že podobná situace nenastala u žádného pražského poslance či poslankyně.

Jenže politika není výhradně racionální disciplína jako třeba matematika či fyzika a odehrává se též v rovině politických gest a soudů. Paní Němcová i pan Wagenknecht pak patří k těm politikům, kteří jsou připraveni kdekoho odsoudit z pozice morálních výšin. Nepochybně může každý zákonodárce z pozic morální nadřazenosti odsuzovat kdekoho i několikrát denně, neprospívá však jeho věrohodnosti, pokud se mu stane, že čerpá náhrady plnými hrstmi. Na to bývají voliči alergičtí.

Když už vyšlo najevo, že „pražská“ senátorka Němcová pobírá peníze za ubytování v Praze, bude jí to kdekdo vyčítat vlastně neoprávněně. Jenže pokud ostatní peskujete, musíte být připravení na to, že na vás bude pohlíženo přísněji než na obyčejné hříšníky, kteří se pravidelně nad ostatní nepovyšují.

Opravdu do nebe volajícím příkladem „politického čerpadlářství“ je poslankyně ANO Berenika Peštová, která jako předsedkyně sněmovního podvýboru pro environmentální legislativu EU získala 21 tisíc měsíčně, zatímco podvýbor se v tomto čtyřletém volebním období sešel zatím pouze jedinkrát. I tato zástupkyně lidu získala peníze formálně bezchybně a přesto to nebude voličům po vůli. A těžko jim to vyčítat.

Motivovat politiky ke zdrženlivosti

Současná politická elita se není ochotná domluvit na konsenzuálním způsobu odměňování politiků, avšak bezhlavé škrtání a zmrazování platů, které navrhuje Andrej Babiš a jiní, taktéž není řešením. Možná by zabrala větší průhlednost, která by mohla zpětně působit i na samotné zákonodárce.

Co takhle zavést pro všechny zákonodárce povinnost zveřejnění vyúčtování za uplynulý kalendářní rok? Kolik vyplatila dotyčnému komora a za co, nejen ve výplatě, ale též v náhradách. Byla by to taková obdoba výpisu, který vám pošlou zdravotní pojišťovny, když je požádáte (některé tyto údaje poskytují i bez vyzvání). Mnozí z nás se při četbě výpisu také diví, co všechno lékaři na jeho účtu vykázali.

Bylo by to populistické? Proč? Bylo by to průhledné a motivovalo by to zúčastněné k jisté zdrženlivosti, pokud jde o čerpání veřejných prostředků. Jestli nám něco nebude vůbec nic platné, pak moralizování, případně spílání kritikům do populistů či dezolátů. Chovat se otevřeně, férově a zdrženlivě je jediná cesta, jak lze voliče přimět k tomu, aby odměny politiků respektoval.