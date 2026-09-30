Vždy v souvislosti s těmito diskusemi vzniknou rozpačité pocity velké části občanů nad tím, co je vlastně spravedlivá odměna těm, které do funkcí sice volíme, ale které neobdivujeme, natož abychom si jich vážili.
Komičnost celé věci je ještě umocněna tím, že i ti poslanci, kteří by pro případné „zmrazení“, tedy nerůst svých příjmů, nakonec hlasovali, si celkem logicky nic takového nepřejí, což vede k utváření nucených většin. To je u parlamentních demokracií obvyklé při střetu názorů, ale pokud jde o vlastní prachy, je to zvláštní.
Už samotný pojem „zmrazování“ je nepřípadný. Produkt, tedy platy ústavních činitelů, nezůstane zmrazen, tedy ve stavu, jak tomuto pojmu obecně rozumíme, ale bude podle stávajícího zákona stále narůstat, jen nebude vyplácen. A po rozmrazení nabude velikosti, která opět nebude pro část populistické politické garnitury sociálně únosná. Hrůza z tohoto rozmrazování provází politické debaty již dnes. Budeme pak opět zmrazovat? Jakési platové perpetuum mobile? To se mi zdá nedůstojné.
Soudce s vyšším platem než šéf Sněmovny?
Podceňují se rozevírající se nůžky mezi platy poslanců a soudců. Platy poslanců musí být podle mě nutně navázány na platy justice. Populistické oddělování – soudcům, aby nekřičeli, ponecháme a sami si platy nezvýšíme – je počátkem nepřijatelného stavu: snižování svých příjmů si soudci nepřejí, přesto by soudce vykonávající zákon měl mít vyšší plat než zákonodárce. Předseda okresního soudu by nakonec měl vyšší plat než předseda Sněmovny. To se mi zdá nepřípustné. Pak tedy existence dvou skupin, tedy těch, kterým se mrazit podle zákona smí, a těch, kterým se mrazit podle jiných zákonů nesmí, postrádá elementární logiku, ale i ústavně komfortní stav. O důsledcích na veřejné mínění ani nemluvě.
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Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení
Zdá se, že naší politické kultuře představy o jakémkoliv dlouhodobém automatickém upravování růstu platů ústavních činitelů nevyhovují. Vždy se najde někdo, kdo neodolá a počne volat po spravedlnosti tam, kde to nejméně „bolí“ a kde to naléhavě opravdu není namístě. Možná by pro politickou kulturu bylo východiskem přestat zmrazovat a rozmrazovat to, co zjevně nevyhovuje zjevné snaze některých politiků kdykoliv povzdychat nad tím, jak nás občané přeplácejí a že si své platy nezasloužíme.
To si sice asi myslí podstatná část občanů, ale má to své meze. Nevím, zda by byl nějaký zaměstnavatel nadšen, pokud by mu zaměstnanec řekl: „Dělám svoji práci blbě, tak mi nepřidávejte.“ Přesně to ti, kteří navrhují zmrazení platů, činí: neděláme moc dobře, máme nízkou důvěryhodnost voličů, ale zato jsme ochotni to dělat za nižší plat, než by nám podle zákona, který jsme si sami schválili, náležel. Což není, jak se domnívám, ten nejlepší politický nápad.