S Turkem do rizika? Ten případ nemá bezproblémové řešení, ať už se vyvine jakkoliv

Jedni ty statusy zpochybňují, jiní vyrazili už v neděli na demonstraci proti Turkovu údajnému rasismu, xenofobii či homofobii, a Andrej Babiš s ambicí příštího premiéra si Motoristy pozval na vysvětlení. Problém je v tomto: co tu lze v digitalizovaném AI světě vysvětlovat, není-li k dispozici profesionální posudek? Může si být i profesionál stoprocentně jist? Lze vůbec takový posudek získat tak rychle? Lze to vše vysvětlit tak, aby vysvětlení převzal tvořící se nový establishment, ale i politická třída jako taková a širší vrstvy občanů?
V těchto věcech se uplatňuje spíše staré klišé. Zatímco v normálním životě platí presumpce neviny, v životě politickém platí spíše presumpce viny. Politik, který se uchází o mandát a pak o vysokou úřední funkci, musí sám přesvědčit ostatní (v tomto případě hlavně Andreje Babiše a prezidenta Petra Pavla), že je bezúhonný a čistý.
Jako jisté se teď jeví snad jen toto. Ať už se „případ Turek“ bude vyvíjet jakkoliv, ať nakonec dopadne tak či onak, s Turkem – zvlášť bude-li ve vládě, natož v prestižní funkci – se potáhne dlouho.
To není jako změna programových bodů. SPD hladce vycouvává ze slibů o referendu ke členství v EU a NATO. Většina českých voličů nebyla pro, říká Tomio Okamura, tak holt referendum nebude. Podobně lze vycouvat ze zrušení inkluze ve školách. Ale nelze tak hladce vyklouznout z osobního cejchu (ať už ho považujete za nařčení, nebo za skutečné odhalení). V tomto smyslu znamená přijetí Turka do vlády riziko, riziko větší než u jiných kandidátů.
„Ty vole, ještě zemřel Mandela“
Jistěže tu hrají zásadní role informační technologie. Kdyby byl svět takto digitalizovaný před půlstoletím, i autor těchto řádek by se musel lecčeho obávat. Pubertální vtipy, které jsme si říkali ve škole, by dnes – kdyby někdo vytasil jejich digitální záznamy – působily hrozně.
Mnozí to chápou, ale zároveň vědí, že Turek nebyl v inkriminované době už dávno puberťák. V době procesu se žháři z Vítkova mu bylo 24 až 25 let. Takže jsou-li autentické jeho statusy z té doby (třeba věta publikovaná Deníkem N, že pokud byla popálená cikánská holčička, je to spíš polehčující okolnost), má velký problém. Jiní to zase zpochybňují argumentem: kdo by si v roce 2010 dělal screenshoty Facebooku tehdy neznámého Filipa Turka a patnáct let si je schovával?
Ten technologický trysk během pár let je těžké strávit. Pro ilustraci pár názorných příkladů.
Před dvanácti lety stačily na malý skandál citlivé mikrofony ve sněmovně. Když tam řečnili ministři Rusnokovy úřednické vlády, dorazila zpráva o úmrtí Nelsona Mandely. Na ČT24 pak diváci slyšeli i toto. Premiér Rusnok: „Ty vole, teď ještě zemřel Mandela.“ Ministr financí Fischer k nápadu, že na jeho pohřeb by jel prezident Zeman: „To je úplná blbost, ještě tam bude nějakej průser.“ K tomu opět premiér Rusnok: „Tak asi nepoletí, tak je to v prdeli.“
To byl jen kiks a stačila prostá omluva. Ale pak už to šlo výše i do soukromí. Před dvěma lety žilo Německo „kauzou Döpfner“. Mathias Döpfner šéfuje firmě Axel Springer, největšímu vydavatelství tisku v Evropě, a sám je tradiční liberál. Někdo přihrál týdeníku Die Zeit záznamy z interní komunikace koncernu (SMS a maily), ten je otiskl a čtenáři si mohli přečíst i tyto citáty pana šéfa: kancléřka Merkelová je „hřebíček do rakve demokracie“, tvrdý přístup k covidu je „zničující pro naši otevřenou společnost“ a Döpfner je proti toleranci k intolerantním náboženstvím.
Bylo to fér? Ne, neboť šlo o komunikaci mezi dvěma lidmi, nikoliv veřejnou. A už tehdy jsem k tomu napsal, že kdyby to takhle šlo dál, člověk by si měl dávat pozor i na to, co si píše do vlastního soukromého deníku. Ale Döpfner to ustál.
Bez ohledu na citované výroky
Spadá do této kategorie Filip Turek a jeho facebookové statusy, pokud by byly autentické? Jak pro koho. Pro mnohé je Facebook nástrojem veřejné komunikace, tudíž nic soukromého. Pro Motoristy a jejich sympatizanty autentické nejsou a parazitují na tom, čemu sám Turek říká smysl pro černý humor.
To je otázka do pranice. Černý humor na hranici urážek a provokací si pamatujeme z České sody. Třeba když Vávra se Šteindlerem v České sodě ukazovali „Škodu Henlein“. Ale patří Filip Turek do téže kategorie? I když si odmyslíme sporné facebookové statusy, zůstávají gesta ve stylu hajlování či záliba v této sekci historie vůbec. Podíváte-li se na webové diskuse, najdete pro něj mnohem více odporu než přijetí. Představa, že ho akceptují prezident Pavel i zvažovaný premiér Babiš, není vůbec jistá. Babišovi je jasné, že s Turkem by přijal do vlády rizikového člověka.
Můžeme klidně věřit tomu, že Turek není přesvědčený rasista. Že je spíše provokatér, který se baví tím, že říká – či dříve říkal – věci, jakých by se jiní neodvážili. Řekněme libertarián.
Dejme tomu, že to tak je. Pak by z toho mohl Turek vyklouznout a dál působit jako politicky vlivný člověk. Podobně jako zmíněný libertarián Mathias Döpfner, který dál vede firmu Axel Springer, vydávající noviny Die Welt a Bild. Ale kdyby měl týž Döpfner zájem o ministerstvo zahraničí, kdyby z pozice politicky vlivného muže zamířil do pozice špičkového politika, byl by to zřejmě jiný příběh.
Právě toto, navíc v drsnější podobě, se týká Filipa Turka, ať už jeho snaha o vládní angažmá dopadne jakkoliv. Svět diplomacie má svá pravidla a Andrej Babiš to dobře ví. Pokud se přes to vše Filip Turek stane ministrem zahraničí, bude to pro vládu zátěž. Bez ohledu na teď tolik citované statusy.