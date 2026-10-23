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Hulváti mají ve Sněmovně značné výhody. Ani proti Ševčíkovi ale nejsou poslanci bezmocní

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
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Poslanec Miroslav Ševčík.

Poslanec Miroslav Ševčík. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Poslanec Miroslav Ševčík.
Poslanec Miroslav Ševčík.
Poslanec Miroslav Ševčík.
Poslanec Miroslav Ševčík.
11 fotografií
Poslanec Miroslav Ševčík se na sněmovním plénu choval jako na pastvě, jako by žil obklopen hovězím dobytkem. Proti tomu se vymezili téměř všichni zákonodárci, jen Tomio Okamura se snažil situaci relativizovat, že prý urážky padají i z opozičních lavic.

Možná že i padají, nicméně pana Ševčíka to nikterak neomlouvá. A pokud není schopen se omluvit, jen demonstruje svou vlastní ubohost a žádná výmluva mu v tomto směru nepomůže.

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Je dost dobře možné, že mu za nepřístojné projevy mandátový a imunitní výbor vyměří nějakou pokutu. Jenže nikdo nám nedá záruku, že se tento politik nějak poučí, natož změní. To spíš začne plácat něco o tom, že si na něj zasedli, případně že je šikanován.

Jsme vlastně jako občané bezmocní vůči tomu, jak se zákonodárci na plénu chovají. Dělají to z různých důvodů, aby se předvedli před voliči, získali krátké video na sociální sítě, případně „si nemohou pomoci“, jako poslanec Ševčík. Žádné opatření jim v jejich svévoli nezabrání, poslanecký mandát je tak konstruován a proto je opakování podobných nechutností pravděpodobné. Stačí, aby se nějaký vnitřně nevyrovnaný poslanec/poslankyně posilnil alkoholem či jinou návykovou látkou, a sprostoty létají Sněmovnou.

Můžeme se chlácholit tím, že zákonodárci jsou jen vzorkem populace, který jsme si sami zvolili, a pan Ševčík může být legitimním reprezentantem zakomplexovaných hulvátů mezi námi. Vlastně je, a to dlouhodobě.

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Mnozí poukazují na to, že nebýt SPD, nikdy by poslancem nebyl. Na druhé straně je tento pán součástí společenské, akademické a politické elity. Nejen jako člen předlistopadové KSČ či spolupracovník vojenské rozvědky Československé lidové armády, ale též jako zakladatel Liberálního institutu či mnohonásobný funkcionář Vysoké škole ekonomické. I jako výtržník, který se spolu s demonstranty pokoušel vtrhnout do budovy Národního muzea či neoprávněně na svém soukromém vozidle používal policejní maják. Je snad funkce místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru určena outsiderům? Ani náhodou.

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Znamenal nějaký prohřešek z minulosti pro Miroslava Ševčíka společenský pád? Nikoli, není tedy divu, že i jako poslanec se chová bohorovně. Pro nikoho nemůže být překvapením, že se takový člověk chová jako hulvát i ve Sněmovně. Excesy patří k životu tohoto pána neodmyslitelně a s mandátem mu bohužel vznikl i nárok na vystoupení na parlamentní půdě.

Jestli to opozice myslí vážně, měla by začít s návrhy na odvolání pana Ševčíka ze všech sněmovních funkcí.

Měl by být Miroslav Ševčík odvolán ze všech sněmovních funkcí?

celkem hlasů: 93

Měla by se pokusit o dohodu s premiérem, který by donutil pana Okamuru nominovat někoho jiného z řad SPD. Je-li premiér pro slušnost, jistě tento požadavek pochopí. Že to není snadné? Snadné to možná není, ale též to není nemožné. A pokud se nadále pan Ševčík má takto chovat, nezaslouží si žádnou sněmovní funkci. Lze se domnívat, že jedině vytrvalý tlak a ztráta placených prebend donutí podobné lidi k sebereflexi.

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Voliči by to nejen pochopili, ale většinově i uvítali. Drzým sprosťákům máme prostor zmenšovat, nikoli jen trpně přihlížet. Panu Ševčíkovi přidělili voliči SPD mandát, nikoli nárok na placené funkce, zařiďme se podle toho.

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