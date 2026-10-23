Možná že i padají, nicméně pana Ševčíka to nikterak neomlouvá. A pokud není schopen se omluvit, jen demonstruje svou vlastní ubohost a žádná výmluva mu v tomto směru nepomůže.
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Je dost dobře možné, že mu za nepřístojné projevy mandátový a imunitní výbor vyměří nějakou pokutu. Jenže nikdo nám nedá záruku, že se tento politik nějak poučí, natož změní. To spíš začne plácat něco o tom, že si na něj zasedli, případně že je šikanován.
Jsme vlastně jako občané bezmocní vůči tomu, jak se zákonodárci na plénu chovají. Dělají to z různých důvodů, aby se předvedli před voliči, získali krátké video na sociální sítě, případně „si nemohou pomoci“, jako poslanec Ševčík. Žádné opatření jim v jejich svévoli nezabrání, poslanecký mandát je tak konstruován a proto je opakování podobných nechutností pravděpodobné. Stačí, aby se nějaký vnitřně nevyrovnaný poslanec/poslankyně posilnil alkoholem či jinou návykovou látkou, a sprostoty létají Sněmovnou.
Můžeme se chlácholit tím, že zákonodárci jsou jen vzorkem populace, který jsme si sami zvolili, a pan Ševčík může být legitimním reprezentantem zakomplexovaných hulvátů mezi námi. Vlastně je, a to dlouhodobě.
Jak omezit drzé sprosťáky
Mnozí poukazují na to, že nebýt SPD, nikdy by poslancem nebyl. Na druhé straně je tento pán součástí společenské, akademické a politické elity. Nejen jako člen předlistopadové KSČ či spolupracovník vojenské rozvědky Československé lidové armády, ale též jako zakladatel Liberálního institutu či mnohonásobný funkcionář Vysoké škole ekonomické. I jako výtržník, který se spolu s demonstranty pokoušel vtrhnout do budovy Národního muzea či neoprávněně na svém soukromém vozidle používal policejní maják. Je snad funkce místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru určena outsiderům? Ani náhodou.
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Znamenal nějaký prohřešek z minulosti pro Miroslava Ševčíka společenský pád? Nikoli, není tedy divu, že i jako poslanec se chová bohorovně. Pro nikoho nemůže být překvapením, že se takový člověk chová jako hulvát i ve Sněmovně. Excesy patří k životu tohoto pána neodmyslitelně a s mandátem mu bohužel vznikl i nárok na vystoupení na parlamentní půdě.
Jestli to opozice myslí vážně, měla by začít s návrhy na odvolání pana Ševčíka ze všech sněmovních funkcí.
Měla by se pokusit o dohodu s premiérem, který by donutil pana Okamuru nominovat někoho jiného z řad SPD. Je-li premiér pro slušnost, jistě tento požadavek pochopí. Že to není snadné? Snadné to možná není, ale též to není nemožné. A pokud se nadále pan Ševčík má takto chovat, nezaslouží si žádnou sněmovní funkci. Lze se domnívat, že jedině vytrvalý tlak a ztráta placených prebend donutí podobné lidi k sebereflexi.
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Voliči by to nejen pochopili, ale většinově i uvítali. Drzým sprosťákům máme prostor zmenšovat, nikoli jen trpně přihlížet. Panu Ševčíkovi přidělili voliči SPD mandát, nikoli nárok na placené funkce, zařiďme se podle toho.