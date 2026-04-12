Když český stát má přebytek času a energie, a tak přehnaně vychovává rodiče a vede kulturní války

Ostatně, kdo by se chtěl zastávat násilí na dětech? Jenže právě tato zdánlivá samozřejmost zakrývá podstatnější problém: co přesně vlastně zmíněný civilní (ne trestní) zákon řeší – a zda vůbec řeší to, co řešit má.
Zkusme si to rozebrat bez emocí. Má snad novela zabránit mlácení a týrání dětí? Pokud ano, pak přichází pozdě a zbytečně. Takové jednání bylo a je postižitelné už dávno, dle trestně-právních předpisů, a to poměrně přísně. Trestní právo má již dávno nástroje, jak proti skutečnému násilí zasahovat.
Problém přece nikdy nebyl v absenci zákona, ale v jeho vymáhání. Novela, která nepřináší nové sankce, nové reálné benefity ani nové mechanismy, tak působí spíše jako vzletná blátivá deklarace než jako účinný nástroj.
|
Tenký led – kde končí stát?
Jenže existuje i druhá možnost výkladu – a ta je mnohem citlivější. Možná zákon nemíří na brutální násilí, ale na běžnou rodičovskou praxi. Na ono symbolické „plácnutí přes zadek“, které bylo po generace chápáno jako krajní výchovný prostředek. Pokud je tomu tak, pak se dostáváme na velmi tenký led. Stát totiž přestává chránit dítě před zjevnou křivdou a začíná hodnotit samotný způsob výchovy.
A tady už nejde jen o právo. Jde mj. o představu, že existuje jeden správný model rodičovství, který lze kodifikovat do paragrafů. Jenže rodina není úřad a výchova není administrativní proces. Každé dítě je jiné, každá situace jedinečná. To, co je u jedné rodiny selháním, může být u jiné běžným projevem autority.
|
Stranou nyní ponecháme smutné situace, kdy rodič nebo prarodič použije násilí například v sebeobraně vůči potomkovi, který ho fyzicky napadl. Nezapomínejme, že mnohé „děti“ jsou uživatelé drog a alkoholu. Smutné, ale je to tak.
Právo rodičovskou lásku nenahradí
Samozřejmě, fyzické tresty nejsou ideálním nástrojem. Mnozí rodiče, zejména ti, kterým genetická loterie nadělila silnější nervy, se bez nich většinou obejdou. A dělají dobře.
Nicméně právo by nemělo suplovat rodičovskou intuici ani nahrazovat výchovu a odpovědnost. Jakmile začneme drobné výchovné (byť třeba archaické) zásahy posuzovat prizmatem zákona, otevíráme dveře nebezpečné nejistotě. Co je ještě výchova a co už porušení zákona? Kde končí rodičovská autorita a začíná nepřípustný zásah?
Navíc hrozí, že podobné normy povedou k erozi respektu k právu jako takovému. Lidé mají tendenci ignorovat pravidla, která považují za odtržená od reality. A právo, které moralizuje, místo toho, aby chránilo či něco reálně řešilo, riskuje, že přestane být bráno vážně.
|
Celá situace tak připomíná starou pravdu: dobré úmysly samy o sobě nestačí. Pokud nejsou doprovázeny realistickým pohledem na lidské chování, mohou napáchat více škody než užitku. Ochrana dětí je bezpochyby legitimní cíl. Ale cesta k němu nevede přes symbolická gesta, nýbrž přes funkční instituce. A hlavně každodenní „masarykovské“ důsledné vymáhání práva. A podporu rodin tam, kde skutečně selhávají.
Kdy stát konečně zajistí třeba dostatek dětských psychologů a psychiatrů, se raději neptáme, abychom od politiků nedostali pár pohlavků – znáte to, odříkaného chleba největší krajíc.
Na úplný závěr si jako drzý občan a publicista dovolím spíše politiky „zaúkolovat“, aby místo vymýšlení zbytných „blábolících“ norem konečně něco začali dělat s rekordním již skoro čtyřbilionovým a stále rostoucím státním dluhem. Obřím finančním závazkem, který budou muset splácet naše děti a hlavně vnoučata.
A to bude pro ně teprve pořádná facka, proti níž laskavé plácnutí od babičky za kouření v pokojíčku bude jen „velice slabý bylinkový čajíček“.