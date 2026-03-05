Promarněná vydávačka. Babiš s Okamurou sice mají ostudu, ale opozice toho nevyužila

A jak se své role chopila opozice? Ne úplně ideálně, někteří poslanci nepochopili, že plané moralizování přesvědčí jen přesvědčené, tedy jejich dosavadní voliče. A nepochybujme o tom, že mnozí voliči nynější opozice si o obou neslavných hrdinech dnešní mimořádné schůze nemyslí nic pěkného. Pro ně je asi líčení Babiše a Okamury jako zosobněného zla jediné přijatelné. Nicméně ani rozhořčení by nemělo opozičním poslancům bránit v tom, aby ctili fakta.
Mnozí do omrzení opakovali, že se oba pánové chtějí vyhnout, či se nevydáním vyhnou, trestnímu stíhání. To není pravda, „pouze“ je odloží. Dotčení se soudu nevyhnou. Proč se opoziční poslanci pánů Babiše a Okamury nezeptali, zda se chtějí za čtyři roky opět schovat za poslanecký mandát a opět oddálit rozhodnutí soudu? Jako by jim to bylo jedno.
Lži, které devalvují kritiku
Někteří opozičníci se poměrně po právu smáli premiérovi a citovali tu z etického kodexu ANO, tu z čerstvého programového prohlášení vlády, či jeho vlastní slova pronesená ve sněmovně v roce 2017, kdy označil imunitu za nesmysl. Zde je veškerá ironie na místě.
Nicméně pirátské nesmysly o tom, že se oba pánové vyhýbají soudu, zůstávají hloupou lží, která devalvuje relevanci jejich slov. Čest výjimce, Olze Richterové, která byla také k delikventům velmi kritická, avšak zdrženlivá a nepapouškovala nesmysly.
|
Koalice všemi hlasy svých podržela Babiše a Okamuru a nevydala je ke stíhání
Rozumíme pocitu bezmoci opozice, když je jim zřejmé, že vládní většina oběma pánům zajistí čtyřletou pauzu od justiční mašinerie. Ale spravedlivé rozhořčení vypadá jako hrané v situaci, kdy ani přihlášení opoziční řečníci v sále nejsou a předsedající schůze jen zoufale čte jména a dodává k nim: není v sále.
Ano, dámy a pánové, trošku jste to odflákli a navíc jste mohli oběma výtečníkům připomenout, že nevydáním se jejich kauzy jen prodlouží a že je opozice nadále bude využívat. Jakkoli už to dnes není klíčový politický problém, který by oběma stranickým předsedům „prohrál volby“.
Politické náklady vládní většiny
Z průběhu schůze bylo zřejmé, že sněmovní jednací řád potřebuje upravit, zvláště pokud mají Piráti směrnici, že se musí hlásit hromadně do rozprav. Těch pár právníků z opozice i koalice, kteří rozebírali oba případy věcně, pak čnělo nad úrovní sněmovní rétoriky jak tatranské štíty nad dolinami.
|
Opět Rudé právo. Macinka v Senátu dostal další výtisk, aby měl na Babiše a Klempíře
„Obyčejným lidem“, pokud nějací existují, muselo zvonit v uších celý den, byli hrdiny opoziční rétoriky, protože prý musejí pracovat a chodit k soudu. Všem těmto obyčejným lidem se vládní strany vysmály. Ano, nářků nad arogancí vládního počínání jsme slyšeli hodně a byly oprávněné, nicméně nikdo se nezamyslel nad tím, proč se tuzemské soudy netěší v kauze Čapí hnízdo ani takové důvěře, že by sama žaloba nějak fatálně poškodila Andreje Babiše.
Vládní většina se shodla na tom, že své vůdce justici nevydá a ponese za to politické náklady. Zda budou vysoké, závisí také na tom, jak bude opozice schopna situaci vysvětlit občanům. Jenže s přístupem, kdy opoziční představitelé mají většinu z těch, kteří je nevolili, za hlupáky, to bude takřka nemožné.