Obstrukce nekončí, obstrukce trvá. Nejdůležitější zákon české sněmovny je ten jednací

Bohužel jsem se díky poslední řádné schůzi už 9. sněmovny opět přesvědčil, že tenhle zákon je jednou z významných ropuch na prameni jejího rozumného fungování. Schůze s programem, který by i to nejrozhádanější společenství vlastníků bytových jednotek zvládlo do půl hodiny (2 vrácené návrhy zákonů ze Senátu + 1 mezinárodní smlouva), zabrala mnohonásobně delší dobu, ještě než vůbec začala, a to sporem, kdo bude mluvit dřív a kdo později.
Excelovaly, jak jinak, známé firmy Babiš s Okamurou, kteří v tomto sněmovním období plní stejnou roli, jakou měli žáci Pažout s Horáčkem v kresleném seriálu Mach a Šebestová. Mimochodem, o nápodobu titulních rolí seriálu zase usilují po celé volební období Fiala s Pekarovou Adamovou, avšak s menší rezonancí u veřejnosti než prve zmínění výtečníci. Tak už to chodí: darebáci vždycky zajmou víc než hodné děti, byť se snaží sebevíc.
|
Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést
Leč zpátky z večerníčku do života. Zákon o jednacím řádu je napsán tak, že umožňuje v podstatě obstruovat ještě dřív, než se ví, co má předmětem obstrukce být. Nejčastějším a nejdéle trvajícím tématem jednání české sněmovny je tak hádání se o tom, o čem se na schůzi nebude mluvit.
Podle statistiky sestavené Českou televizí, z 2234 hodin, které poslanci v 9. období strávili v jednacím sále jen do konce srpna, se tak víc než čtvrtinu času (605 hodin) pod rouškou debaty o programu zabývali obstruováním. Je to mnohem víc než v předchozích dvou obdobích. Vzrostl i počet schůzí, z nichž 95 bylo mimořádných a jen 52 řádných.
Na té poslední se o programu mluvilo devět hodin. Šestadvacet návrhů na jeho rozšíření zvládli řečníci s přednostními právy i bez nich přednést za devět hodin. Mluvili o bitcoinech, o rozpočtu, o Babišově střetu zájmů, o Čapím hnízdě, ba i o tom, že moc energetických nápojů dětem škodí a tak dál a tak podobně. Zamítnout všechno pak trvalo jen pár vteřin.
Jen v posledním období byly podány dva návrhy na revizi jednacího řádu, jeden od skupiny poslanců ODS (Benda, Decroix, Stanjura a další), druhý od poslankyň Potůčkové (STAN), Jílkové (KDU-ČSL), Ochodnické (TOP 09) a Kocmanové (Piráti). Spojovala je snaha zamezit obstrukci, zejména omezením prostoru k projevům řečníků s přednostním právem, a naopak rozšířit prostor ke schvalování zákonů. Ač šlo v obou případech o návrhy koaličních zákonodárců, neprošly, přestože koalice má celé 9. období pohodlnou většinu. Copak to asi napovídá?
Nepochybujme o tom, že pár dnů budou o svém odhodlání něco s tím udělat mluvit i kandidáti pro 10. sněmovní období. Ale pochybujme, že s tím něco udělat opravdu budou chtít.