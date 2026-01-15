Pirátské sněmovní harakiri aneb Když si poslanci dají hygienickou pauzu rozumu

Někteří bývalí ministři zněli zajímavě, z jejich projevů bylo patrné, že jim jde o věc, i když se s vládou a resortními ministry neshodnou (Jiří Pospíšil či Marian Jurečka), jiní bývalí ministři se zmohli jedině na ideologické cvičení (Petr Hladík, Lukáš Vlček, pro netušící čtenáře dodám, že jde o bývalého ministra průmyslu ve Fialově vládě). Po páté hodině pak nastoupilo pirátstvo, které patrně dostalo stranický rozkaz, že musí vystoupit každý.
Babiš je rukojmí extremistů, řekl Rakušan. Kritizoval i „trafiku“ pro Turka
Byla to celkem nuda, protože Pirátky a Piráti více či méně monotónními hlasy opakovali, případně rozvíjeli stranickou tezi, že nás Babišova vláda vrhne zpět (zaznělo tam, tuším, jednou i Bělorusko, jehož jsme součástí nebyli nikdy). O absurdity nebyla nouze, Piráti vládě vytýkali celou řadu prohřešků, které spáchá až v budoucnosti a jednou dostal dokonce čerstvý ministr zdravotnictví vynadáno i za to, že řešil průšvih s úhradovou vyhláškou svého předchůdce ministra Válka. Zkrátka vypadalo to, že bez problémů poslanci dorozpráví buď k jedenadvacáté hodině, nebo k samotnému hlasování.
Jenže kolem sedmé bouchly saze v místopředsedovi vlády a ministru práce Aleši Juchelkovi a pustil se do pirátstva za to, že vládě vyčítají věci, které neudělala, zvláště když na to ani neměla čas. A to sněmovnu probudilo, poslanci a poslankyně se začali opravdu hádat, místy i urážet (pokrokový poslanec Hřib se dopustil ageismu) či si dělat naschvály, poslanec Hřib nechal přerušit schůzi na pět minut, aby si vynutil přítomnost premiéra a ani předsedající Jan Skopeček jej neobměkčil.
Ivane, stavební firmy kvůli tobě nestavěly byty, vyčetl Juchelka Pirátu Bartošovi
Olga Richterová hodně nepřesvědčivě tvrdila, že se nikdy neucházela o post ministryně práce. Dokonce došlo i na výčitku za „hygienickou pauzu“, rozuměj i poslanec či ministr si potřebuje odskočit. Zkrátka začalo to mít grády a až do devíti, kdy měl cirkus zavíračku, se vlastně poslanci jen napadali.
Čeká nás „jednací koalice“ otrávených?
Celkově lze situaci shrnout následovně: pokud hodlají poslanci Pirátů pokračovat v nastoupené taktice, tak nás nemine nejen propad jejich preferencí, ale též možná alespoň nějaká „jednací koalice“ otrávených a Piráti nebudou mít jedinou sněmovní funkci a zbytek politických subjektů to bude mít za spravedlivé.
Pirátský cirkus ve sněmovně. Zpátky ni krok!
Piráti totiž velice arogantně opakují, že jsou jedinou nejlepší nezkorumpovanou stranou, dostali půl milionu hlasů a vláda by měla bez řečí a korekcí přijmout jejich geniální nápady a vůbec si na ně nikdo nesmí dovolovat. Jako by tři roky neseděli v minulé vládě a jako by neměli na svědomí rekord za poslední desetiletí v nejnižším počtu zahájených staveb v roce 2025.
A například diskuse o Green Dealu vyzněla úplně báječně, Piráti jako by razili stanovisko: povolenky budou, i kdyby mělo Česko zdechnout hlady.
Piráti chodili ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, tvrdí
Více pirátských projevů tohoto typu znamená jisté vítězství antiekologických stran. Když je někdo do sebe zahleděný macho, jeho sexappeal okolí tak nějak přestane vnímat, ale vysvětlujte to panu Hřibovi, který začíná své sněmovní proslovy kultivovaným a neodolatelným: Tak hele...