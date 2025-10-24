Dělat opozici není žádná legrace. Lidovci se nedají, chtějí funkce pro staré kádry

Rodící se koalice údajně hodlá do čela sněmovny „zaparkovat“ Tomia Okamuru. To může být funkce pohodlná a neškodná, protože je pohříchu reprezentativní. Není též pochyb o tom, že ji poslanec Okamura zvládne, byl v předminulém období místopředsedou sněmovny a zkušenosti tedy má a lze očekávat, že ví, jak by se měl chovat.
Jedinou vadou z pohledu rodící se koalice je to, že předseda Poslanecké sněmovny má v rukou třetí pokus o sestavení vlády, tedy určí, kdo se tohoto případného úkolu zhostí. Vzhledem k známé nedůvěře či přímo hostilitě Andreje Babiše vůči předsedovi SPD to vypadá, že si je ANO hodně jisté, případně že sledujeme jakýsi pokus o sestavení vlády „do zdi“, tedy že není myšlen vážně. Ale to je pouhá spekulace.
Na Tomiu Okamurovi vadí jeho protivníkům hlavně to, že je Tomiem Okamurou, tedy „populistou a extremistou“, a tedy by neměl reprezentovat zemi. Je to námitka stejně relevantní jako marná, protože matematika jakéhokoli sestavování vlády je neúprosná. Chceš-li mít vládu, musíš se podělit o funkce. Tak to chodilo vždy.
Ostatně odcházející kolice kvůli funkcím rozšířila počet místopředsedů sněmovny tak, aby mohla uspokojit všechny koaliční strany, i Piráty s pouhými čtyřmi poslanci, a přesto nenašla místo pro reprezentanta SPD, ta měla tehdy 20 poslanců. Piráti dnes mají méně než okamurovci před čtyřmi lety a moc se zlobí, že na ně nezbylo teplé místečko ve vedení sněmovny. Láska k funkcím stála na začátku vládní pětikoalice a nakonec se stala její zkázou. Uvidíme, zda při volbě orgánů nové sněmovny zahlédneme též začátek konce Babišovy popularity.
Nových politiků nám není třeba
Sněmovna je po celé čtyři roky hlavním kolbištěm opozice. Zatímco ODS se s poměrem sil ve sněmovně srovnala a nikoho do čela komory nenavrhuje, lidovci se rozhodli, že vytáhnou do boje a proti Okamurovi chtějí nasadit svého kandidáta Jana Bartoška. Ne, lidovci se nezbláznili, vědí, že neuspějí a též dopředu slíbili, že budou respektovat výsledek tajné volby. Chtějí voličům hlavně ukázat, že nerezignovali a chtějí jim naznačit, jak si představují budoucí opoziční práci.
Ale jak vlastně? Je pan Bartošek, jeden z typických lidoveckých věčných vymetačů funkcí, tou správnou osobou symbolizující budoucnost? Řeknou si voliči, když si na tenhle nápad vzpomenou, jó, kdyby tam byl Bartošek, to by byla jiná káva? Je mi líto, ale tenhle pán spíš symbolizuje vše, proti čemu nemalá část (i lidoveckých) voličů protestovala, když kroužkovala mladé a zejména ženy. Žádali novou krev ve sněmovně a od ní si slibovali i jinou politiku. Lidovci si řekli, že nové politiky jim není třeba.
Náčelníci z pražského paláce Charitas jsou zkušení rutinéři, vědí, že jakákoli vláda začne záhy dělat chyby a oni tak získají munici pro politickou dělostřelbu a opět to nějak zvládnou. Doposud to nikdy nebylo jinak, otázkou však zůstává, zda se při tomhle politickém stylu KDU-ČSL dostane do příští sněmovny, kandidovala-li by samostatně.