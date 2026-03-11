Sněmovna v krojích, Babiš v civilu. Sympatický bizár antivlastenecké kroky vlády nenapraví

Organizátoři se výslovně odvolávají na moravského písmáka a starostu Františka Skopalíka, poslance Moravského sněmu a v létech 1879 až 1885 poslance Říšské rady. Oddaný vlastenec chodil vykonávat svoji funkci v hanáckém kroji. Své tradiční oblečení, v podstatě tedy taky kroje, mají národy všude možně ve světě. V Evropě si tradici uchovali asi nejlépe Skotové. Kdo viděl Seana Conneryho ve skotském, tomu koutky opravdu necukaly.
U nás ty kroje možná až moc splynuly s dechovkou a nevím, co by se muselo stát, abych sám na sebe žluté gatě navlékl. Nicméně opakuji, „za mě dobrý“, držím palec, ať se z tradice opravdu stane tradice.
Je to náznak obrození vlastenectví? Poslanec rakousko-uherského říšského sněmu Skopalík bezesporu ryzí vlastenec byl. Byl z generace mých pradědečků a ti projevovali vlastenectví tím, že zakládali školy a budovali divadla a muzea. Dnes bohužel se mi při slově „vlastenec“ vybaví dezolát zamotaný do státní vlajky provolávající hesla vyčtená ze zpěvníčku Vladimíra Putina. Největší paradox nastává, když tito „vlastenci“ brojí proti výstavbě naší armády.
Vždyť přece armáda je ten nejnápadnější projev vlastenectví. Je to česká armáda, tvoří ji čeští muži a české ženy a ti jsou – podobně jako hasiči a policisté – připraveni riskovat i život v zájmu vlasti. Když tedy Andrej Babiš v péči o „naše lidi“ obírá armádu o peníze, je to akt krajního antivlastenectví a nenapravil by to, ani kdyby přišel v převlečení za Kozinu.
Když ale jsme u toho, vzpomenete si možná, že Babiš se počátkem roku 2024 zmínil o „rakouských magorech“ a aby to vyžehlil, koupil si kožeňáky s padacím mostem a vyfotil se tam s Arnoldem Schwarzeneggerem. Takže moc dobře ví, jak kroje působí.
Jestli se krojové dny ve sněmovně budou líbit „našim lidem“, možná Babiše taky uvidíme ve žlutých gatích. Jak říkal jeden můj kamarád v jiné souvislosti, ten, kdyby mu to prospělo, by si dal na hlavu šátek a šel by dělat Krupskou.