Důvodem vyslovení nedůvěry vládě mělo být vydírání prezidenta Petra Pavla ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Nakonec ani policie žádné vydírání nenalezla, což ostatně říkali od počátku mnozí, od právníků přes zkušené politiky až po některé politology. Ale schůze se konala a republika se otřásala v základech, tedy alespoň dle vzletných slov ctihodných opozičních poslanců.
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Ale nemylme se, každá opozice má nárok takovou schůzi svolat, otázka je, co si od ní slibuje. Už nyní víme, že vládu neshodí, což sama nahlas připouští. Ozývá se, že možná naruší koaliční jednotu. Není to málo? Je pro další jalový pokus o svržení vlády dostatečným důvodem snaha uloupnout třeba dva možné přeběhlíky, pány poslance Pikoru a Ševčíka? Za prvé, opozice si nemůže být jistá, že oba pomocí téhle schůze získá, a za druhé, jak dlouho dotyčným případné rebelství vydrží.
Ano, je to konstrukce přitažená za vlasy, ale tonoucí opozičník se stébla chytá. Jeden by dokonce opozičním stranám přál, aby se jmenovaní pánové přidali k jejich táboru. Aby je udrželi, museli by jim hodnotoví politici opatřit patřičné pašalíky a zahrnovat je obdivnými slovy. A to by teprve byla zábava.
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Opusťme opoziční vzdušné zámky a vraťme se na zem. Přízemnější teorie říká, že mimořádnou schůzí může opozice mobilizovat své voliče před komunálními a senátními volbami. Těžko říci, když člověk zvažuje účast na pondělní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na pražském Staroměstském náměstí, říká si, jestli té mobilizace není už příliš. Ale znovu, nedůvěra vládě je legitimní opoziční prostředek, a pokud to tak opozičníci cítí, nikdo je nezastaví. Ale opět jako již mnohokrát, opoziční politici nenabízejí pozitivní motivaci. Stále dokola zastavují Babiše, nechtějí nikomu „dát“ Senát atd.
Cesta do deprese
A jsme u samotné sněmovní schůze, na kterou se prý těší i premiér Babiš. Těšit se opravdu mohou jen aktéři, ti si alespoň nekonečnými gejzíry invektiv uleví a budou mít pocit, že takhle se má dělat politika. Diváci, pokud se najdou vytrvalci, kteří to panoptikum budou dobrovolně sledovat od počátku do konce, nejpravděpodobněji propadnou do deprese. Přitom není proč, v kontrastu k tomu, jak se chová osazenstvo Poslanecké sněmovny, patříme k vyspělým, bezpečným a relativně prosperujícím zemím.
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Účelem schůze bude, pro všechny zúčastněné, několikavteřinové video, na kterém to protivníkům „nandají“ a z nějž budou mít skalní obdivovatelé z bubliny na sociálních sítích toho či onoho politika či političky nefalšovanou radost. Znovu, je to trochu málo a se silovými poměry to nehne. Bez toho, aby opoziční politici na svou stranu přilákali voliče současné vládní koalice, se nemůže nic změnit.
A jsme opět u jádra problému, abyste někoho mohli oslovit, musíte o něm přemýšlet, chtít jej oslovit a chápat, že jeho obavy či priority jsou relevantní a mají smysl. To věru nejde, když si myslíte a neustále rozhlašujete, že voliči vládních stran jsou hloupý, proruský, koblihářský plankton.