Nevychovaní Piráti. Přijde vám normální tykat sedmdesátiletému politikovi?

Všimli jste si? Sotva se v Poslanecké sněmovně zapne mikrofon, z lavic Pirátů se jako ozvěna z hipsterské soutěže ozývá: „Andreji, prodej to!“, „Andreji, pochop to!“, „Andreji, vrať to!“.
Nedávno si své tykací vzkazy dali Piráti i na plakátky a trička. O tom, jak je neekologické vyrábět jednorázová trička a plakáty, zde raději pomlčíme. Jelikož Pirátstvo by nám jistě ukřivděně odpovědělo, že při „boji za dobrou věc“ jde ochrana přírody stranou. Nic na tom nemění ani fakt, že součástí jejich poslaneckého klubu jsou i členové (či spíše členky) Strany zelených.
Nová etiketa?
Vrátíme se ke slušnému chování, které očividně dnešním, zejména mladším poslancům a poslankyním skoro nic neříká.
Čtenář a posluchač by skoro zapomněl, že „Bukanýři“ (také autor předložené glosy dnes pojedl vtipných bramboráků) mluví o panu premiérovi, muži v letech, kterému by v jiných kulturách projevovali úctu (byť s kritickými prvky). A ne že na něj budou opakovaně pokřikovat jako na spolubydlícího, který zase nechal špinavé hrnce ve dřezu.
Pro pět ran do Malostranských paláců, je to zvláštní – když (bývalý a asi i budoucí) premiér dosáhne seniorského věku, běžný občan mu ochotně uvolní místo v tramvaji a na zámku mu dají slevu. Zato Piráti mu uvolní leda tak prostor ke koupi jednosměrné vstupenky z politiky a ještě mu to sdělí tónem instruktorů z letního skautského tábora: „Andreji (nebo ještě lépe posměšnou přezdívkou Bureši), táborák hoří, pojď na to, hoď tam svoje firmy a farmy“.
Ergo kladívko, dejme tomu, že svět se posunul, etiketa se přepisuje a tykání je nová forma politické odvahy. Pak se ale logicky nabízí otázka: Co kdyby teď začali ostatní poslanci tykat Pirátům? No představte si tu parlamentní symfonii.
„Olgo, už mlč. Ne, vážně, už mlč.“
„Zdeňku (moravští poslanci by mu mohli říkat dokonce „Zdenále“), neskákej mi do řeči! Tady nejsi na pražské radnici, tady se normálně diskutuje dle pořadí!“
„Báro, posaď se, už nejseš na hackathonu.“
Demokratizace (ne)úcty
A najednou by v jednacím sále zavládla jakási zvláštní rovnováha – demokratizace neúcty. Konečně by si všichni mohli navzájem tykat bez ohledu na věk, funkci či množství propadlého komunálního odpadu, o kterém zrovna diskutují.
Atmosféra by se stala rodinnější, skoro jako na Vánoce, kdy se široké příbuzenstvo pohádá o kapra (a půjčky na něho) a pak se všichni tváří, že si to užili.
Samozřejmě – má to své riziko. Pokud začne tykat úplně každý každému, do dvou týdnů přestane parlament vypadat jako zákonodárný sbor a začne připomínat diskusi ve facebookové skupině „Prodám–koupím–daruji za odvoz, Brno“. Až na to, že tam se lidé občas chovají slušněji.
A tak autora tohoto komentáře napadá, že možná vůbec nejde o tykání. Pravděpodobně je to jen nová politická taktika: když už nemáte argument, zkuste důvěrnou formu oslovení.
Ono to totiž chvilku zní, jako když mluvíte s někým blízkým, koho dobře znáte. Jenže pak si vzpomenete, že Babišovi tyká někdo, koho patrně v životě neviděl, ano, zde narážíme na nové poslanectvo za Piráty a Zelené.
Takže ano, všimli jsme si. Piráti tykají, kde se dá. Ale než jim to zakážeme, možná bychom to nejdřív měli vyzkoušet i na ně. Ať poznají, jaké to je.
Tak co říkáš, Bartoši, už chápeš? Nebo ti to máme vysvětlit jako klukovi, co přišel pozdě na hodinu? Ale neboj, všechno v mezích slušnosti. Vždyť jsme přece civilizovaná země. Nebo jsme si to aspoň dlouho mysleli.