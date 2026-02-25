Víc než estetický problém. Prázdné poslanecké lavice slouží jako vizitka politické morálky

Hlasování o nedůvěře vládě patří k nejvážnějším krokům, které může opozice v parlamentní demokracii podniknout. Je to okamžik, kdy se nemluví v náznacích, ale na rovinu: Babišova vláda podle opozice selhala za necelé dva měsíce natolik, že nemá právo dál vládnout. Silné gesto.
Nedůvěra vládě – marketingová událost
O to větší rozpaky vyvolává skutečnost, že při takto zásadním aktu zůstávají opoziční poslanecké lavice poloprázdné, místy zcela opuštěné. Kdo zůstal, ten tam doslova spí (viz škodolibé fotky opozičního poslanectva na sociálních sítích). Politické gesto je vyhlášeno (či spíše mediálně afektovaně vytroubeno), ale jeho aktéři jaksi zapomněli přijít. Respektive na chvíli přišli, a zase většinou odešli.
Co to vypovídá o „pracovní morálce“ části Poslanecké sněmovny? Tedy hodných opozičních lidiček – především ze STAN, dýchavičného Spolu a jurodivých Pirátů?
Především to, že pro některé poslance je politika spíše kulisou než odpovědností. Hlasování o nedůvěře se stalo marketingovou událostí: tisková konference proběhne, silná slova zazní, titulky pro zpravodajské weby a fotky na Instagram jsou zajištěny – a tím to končí. Skutečná politická práce, dokonce pouhá účast v jednacím sále, už zřejmě není, pro mnohé poslance, tak atraktivní.
|
Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl
Je sice hezké, že opozici onoho mrazivého víkendu přišlo na pražská náměstí podpořit dokonce až skoro 70 000 lidí, nezapomínejme ale, že něco byli turisté anebo náhodní zvědavci a bezdomovci, kteří k volbám nechodí. Plus nějací osvícení aktivní opoziční nadšenci v regionech, dodejme pro férovější informační komplexnost.
Recept na ostudu
Nicméně miliony voličů, v televizních zprávách nebo na těch internetech, viděli (3.-4. února) ostudně prázdné opoziční lavice. Člověk, který chodí do práce či třeba drobně živnostensky podniká, si oprávněně řekne: Zatímco já musím trčet v montovně, na stavbě, u zákazníka či v supermarketu (teda jako zaměstnanec za kasou, ne na nákupech) každý den, oni v „té Praze“ berou násobně více než já, a „nejsou ani v práci“.
Spodních deset milionů občanů moc neberou sofistikované výmluvy, že po čas jednání byl (respektive prý pracoval) poslanec jinde. Neúčast ve sněmovním sále při tak zásadním bodu je krajně netaktická.
|
Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš
Divíme se, že si to předsedové a místopředsedové poslaneckých klubů řádněji neohlídají. Legendární Petr Fiala se dokonce nezúčastnil ani vlastního hlasování o (ne)důvěře vládě. Těžko mohl veřejnosti vyslat jasnější signál.
Prezident jako vzor?
Je těžké uchránit se dojmu, že si někteří zákonodárci vzali příklad z nejvyšších pater politiky. Z Hradu. Prezident republiky Petr Pavel nedávno ostře zkritizoval politického soupeře – zaktivoval právníky, hodil do veřejného prostoru „atomovku“, aby vzápětí spokojeně odjel s (nikým nevolenými) kamarády a s ochrankou neekologicky „exhibovat“ na motocyklu do Španělska.
V dolní komoře parlamentu to vypadalo a vypadá obdobně. Vyvolat hlasování o nedůvěře a nebýt přítomen v sále znamená jediné – nechce se mi poslouchat projevy kolegů, jsem neuctivý zákonodárce. A nechce se mi vlastně pořádně politicky pracovat. Možná je v tom i kus obyčejné lidské pohodlnosti. Nedělejme si iluze, že do PSP kandidují kdovíjací „stachanovští pracanti s pracovní morálkou Tomáše Bati“.
|
Přilil benzín do ohně, dělá z nás rukojmí svého ega, tepe opozice Macinku
Sečteno – pokud ani opozice sama nevěří natolik svému návrhu na odvolání vlády, aby byla fyzicky přítomna, proč by mu měli věřit chudáci občané?
Prázdné lavice nejsou jen estetickým problémem televizních záběrů. Jsou přímým vzkazem voličům: politika se odehrává jinde než tam, kde by se měla. A volič si to pamatuje. Možná nyní mlčí a na náměstí nechodí, pravděpodobně kroutí hlavou, ale při dalších volbách si vzpomene, kdo křičel o pádu vlády – a kdo se pak nenápadně vytratil ze sálu.