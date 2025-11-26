Talíř nezávislosti médií plný slov bez chuti. Nezávislosti před kým? Před voliči?

Předsedou citovaného výboru se stal nový poslanec František Talíř (Spolu, KDU) z Jihočeského kraje.
Zmíněný opoziční poslanec a hlavně nový předseda významného mediálního výboru Poslanecké sněmovny nám nyní oznámil, že „bude vždy hájit nezávislost našich veřejnoprávních médií“ a že „veškeré navrhované změny bude posuzovat tímto pohledem“.
No hurá. Česká demokracie může klidně spát, neboť právě přibyl další hrdina v nekonečné frontě politiků, kteří chrání nezávislost tak neochvějně, že o tom aspoň jednou či dvakrát za rok napíšou status na všechny sociální sítě.
Slovo, které zní ušlechtile
Jenže co to vlastně znamená „hájit nezávislost médií“? Bránit je před politickými tlaky? Nebo před jejich vlastní jednostranností, kdy se redakční názor vydává za svatou pravdu? Talíř neupřesňuje nic. A to je právě ten problém. Talířovy věty zní důležitě, ale obsahují přibližně tolik konkrétního sdělení jako školní sloh o jaru.
Politici podobné proklamace milují. Je to bezpečné – nikoho to nenaštve a vypadá to zásadově. Na sociálních sítích to sbírá lajky, protože „nezávislost“ je kouzelné slovo, které zní ušlechtile. A když se náhodou někdo zeptá na detaily, stačí dodat, že „o tom povedeme mnohovrstevnatou otevřenou diskusi“. To se v politické latině překládá jako „nevím, ale zní to dobře“.
Kdyby to pan poslanec myslel vážně, mohl by aspoň naznačit, před kým chce nezávislost hájit. Před vládou (touto i minulou), která si do rad ČT a ČRo dosazuje své přátele? Nebo před novináři, kteří si pod slovem „nezávislost“ představují svobodu nekritizovat vlastní chyby? Anebo snad před občany, kteří by si dovolili mít jiný názor než ten „správný“?
Rovnováha coby věc veřejného zájmu
Místo činů zase dostáváme fráze. Politický autopilot jede dál: demokracie, svoboda, nezávislost – všechno krásně zní, ale nic z toho nikoho k ničemu nezavazuje. Až se bude hlasovat o změnách mediálních rad nebo o financování veřejnoprávních institucí, vsadím se, že pan Talíř bude opět „posuzovat pohledem nezávislosti“. To se totiž dá vysvětlit jakkoli.
Skutečné hájení nezávislosti totiž neznamená psát statusy, ale mít odvahu říct, že i veřejnoprávní média potřebují sebereflexi, že jejich politická rovnováha je věc veřejného zájmu a že důvěra občanů není samozřejmost. Jenže to už se do prohlášení o třech větách nevejde.
Takže děkujeme, pane poslanče, za další talíř plný slov. Příbor netřeba – nebylo co ochutnat.