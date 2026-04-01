Slušní a kultivovaní poslanci? Něco podobného nečekejme ani od snů starostenských kandidátek

Sama kandidátka není nezkušená, neboť pracovala již v minulé sněmovně, hovoří o tom, že by v nové funkci chtěla kultivovat sněmovní debatu: „Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem jednání pléna probíhají, a věřím, že v roli místopředsedkyně mohu přispět ke změně.“ Pěkné gesto doprovází pozitivní závazek. Chybí jen proměnit slova ve skutek.
Jenže paní Urbanovou ještě poslanci nezvolili. O místopředsednický post se za Starosty chtěla ucházet též poslankyně Věra Kovářová. Tu vychvalovali za korektní řízení schůzí i vládní poslanci. Jenže, jak sama neúspěšná uchazečka řekla poté, co ji strana do funkce nevybrala: „Nám nikdo nebude diktovat, koho si máme zvolit.“
A v tomhle „hrdém“ přístupu je trochu problém. Pokud Starostové vědí, že zvolení závisí na sympatiích a antipatiích vládních poslanců, a dokázali pochopit, že Vít Rakušan je neprůchozí, proč na to tak rychle zapomínají? Celkem snadno se může Starostům přihodit, že podobně může narazit i poslankyně Urbanová. Stačí pár nevhodně zvolených slov a vládní parta se urazí a zatvrdí.
Že to není spravedlivé? Není, avšak obsazení místopředsednické funkce ve sněmovně nikdy nebylo autonomním rozhodnutím kterékoli strany, jež by ostatní poslanci jen poslušně potvrdili. Z minulosti známe hromadu případů, kdy se silné strany, semknuté za vlastním kandidátem, zvolení dotyčného nedočkaly.
Když oni se tak rádi navzájem urážejí
Předpokládejme, že s nominací Starostové uspějí. Může pak jedna odhodlaná místopředsedkyně uspět při kultivaci sněmovny? Těžko, může to však zkusit. A zkusí to? To je otázka. V excitovaném prostředí sněmovního pléna lze čekat, že jen s velkou dávkou andělské trpělivosti a maximální zdrženlivosti lze jít ostatním poslancům příkladem. Protože jedině když dotyčný se sám nezapojuje do urážlivých výměn, může po ostatních vyžadovat, aby se mírnili.
Problém sněmovny je v tom, že se poslanci moc rádi navzájem urážejí. Týká se to samozřejmě Starostů a zároveň je to též neuralgický bod současné vládní party. Starostové používají velice nevybíravá epiteta jak pro Andreje Babiše, tak pro jeho kolegy. Hodlají toho zanechat? To neočekáváme.
Takže zase budou sněmovnou létat dotační podvodníci, estébáci či usvědčení lháři a protivná strana bude uražená a začne oplácet stejnou mincí. Jasně už slyšíme argument, že například estébák není žádná nadávka, ale prosté konstatování skutečnosti.
Hm, ale momentálně vládnoucí většina, která sice normálně nejde pro ostrý výraz daleko, avšak zároveň je velice háklivá na nějaký ten šťouchanec, si ani náhodou nemyslí, že by to bylo jen prosté konstatování skutečnosti. Vidí v podobných výrocích urážky a reaguje neadekvátně.
Tedy kultivace sněmovny je možná jen v případě, že jedna ze stran se dobrovolně a důsledně zřekne osobního napadání, argumentů ad hominem a bude doufat, že takto atmosféru uklidní. Představuje-li si někdo, že je to možné, gratulujeme. V současnosti, kdy si politici cení víc přihlouplého několikavteřinového klipu na sociálních sítích než solidní politiky, se sněmovna a s ní politika slušnou a kultivovanou stát nemohou.