Žijeme blbostmi aneb Jak rozšťourat mraveniště

Okamura zvolen a nastala událost, která vyvolala tu pravou bouři. První, co nově zvolený předseda dolní komory a takto třetí nejvyšší ústavní činitel a představitel státu bylo… odstranění ukrajinské vlajky z fasády sněmovního paláce.
Teď ale pozor. Tomio Okamura nesejmul ukrajinskou vlajku. On jenom držel štafle a nahoru vylezl někdo jiný, aby tu práci vykonal. Dává to Okamurovi prostor. Docent Miroslav Ševčík ukázal cestu. Šel přece kolem, když nastala mela kolem ukrajinské vlajky na fasádě, tehdy to bylo na Národním muzeu. Podle tohoto návodu, někdy za čas, může Okamura tvrdit, že šel náhodou kolem, vidí štafle, nahoře chlap bez zajištění. Občanská povinnosti i lidská solidarita velí podržet štafle.
Nejspíš k tomu nikdy nedojde. Sejmutí vlajky je ale fakt, Okamura při jištění štaflí je fotograficky dokumentován. Otázka, která by mohla posloužit jako klacík k rozšťourání mraveniště, zní: kdo byl ten člověk, kdo stál nahoře na štaflích a spoléhaje na sílu paží asistujícího novopečeného předsedy uvolňoval a posléze vyňal žerď vlajky z úchytu?
Nevím. A právě proto že nevím, je tu prostor ke šťourání.
Kdo to byl? Kdo je oprávněn manipulovat se symboly, umístěnými na budovu v souladu s politickým rozhodnutím bývalé sněmovny? Možná to byl Okamurův soukmenovec, jeden z devíti spolubojovníků, kteří přežili poslední volební masakr. Ale mohl to být i zřízenec (moc by se mi líbilo, kdyby to byl Ukrajinec). Kdo je oprávněn dávat pracovní příkazy zaměstnanci správy budov nebo jak se technický útvar parlamentu jmenuje?
Navíc, neoprávněným příkazem Okamura porušil bezpečnostní předpisy. Nemůže se vymlouvat na to, že štafle držel. Má čerstvé bezpečnostní školení pro jištění zařízení k provedení údržby ve výškách? Vsadím boty, že nemá.
Sněmovna ustavena, je nejvyšší čas zřídit vyšetřovací komisi a preventivně podat trestní oznámení. Expertní tým dodá podklady ke zjištění, které předpisy a zákony byly porušeny. Hned na nejbližší schůzi sněmovny…
Nechám toho. Že je to všechno blbost? Naše politika ale sestává z takových blbostí. To je dobře. Koho jinak by politika zajímala ve státě, kde výdaje státu jsou mandatorní a nedá se s nimi hnout a sám stát je mrtvé monstrum, ve kterém nic nejde. Jenom blbostmi žijeme. Momentálně Okamurou přidržujícím štafle. Kdo stál nahoře? Bděte, konzulové!