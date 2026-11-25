Vzhledem k tomu, že požadavek na odvolatelnost politiků patří od samého počátku k opěrným bodům Okamurova komerčně-politického projektu, by ho to číslo vlastně mělo těšit a možná by o svém úspěchu měl na sněmovní půdě i promluvit. Upevnil by si tím své postavení v čele žebříčku nejužvaněnějších českých poslanců, jemuž vévodí už od roku 2017, i když v posledních letech na něj silně dotírá Andrej Babiš.
Ten má zároveň nejvyšší čas – alespoň zvenčí to tak vyhlíží – s Okamurovou žvanivostí nějak naložit, a to nikoli jen proto, aby se do čela žebříčku dostal on sám. Okamura se totiž od prvních chvil, kdy se stal součástí Babišovy nouzové vládní koalice, pokouší při každé příležitosti připomenout, že se necítí být do řízení Sněmovny jen odsunut.
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Takže žvaní, prudí, vydírá. Už v lednu si vybájil prý připravované společné prohlášení vládní koalice a prezidenta Pavla, s nímž za koalici rozhodně nesouhlasil. Babišovi nezbylo než se od nesouhlasu s výmyslem distancovat. V květnu se zase vychloubal vyjednáváním svých poslanců o ukrajinských uprchlících na půdě Evropského parlamentu. Babišovi nezbylo než říct, že ten popleta si myslí, že je ve vládě, i když byl přece uklizen.
V září zase nesmyslně halasil o tom, jak si rozpočet poradí s důchody a dávkami pro Ukrajince. Poté zorchestroval ostudné hlasování o mediálním zákonu ve 4:36 ráno, dokonalý návod, jak dostat lidi do ulic a na Letnou. A naposledy zase zkoušel hodit vidle do jednání ministra Havlíčka o prodeji letadel Skyfox na Ukrajinu, protože svým voličům přece slíbil, že tam bude mír.
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Ohánění se vlastními voliči, které občas zaměňuje za „naše lidi“ (to je opak „lepšolidí“) a jimž jednou to a podruhé ono slíbil, je Okamurův primární pseudoargument. Jeho voličů, včetně přifařených voličů Svobodných, PRO a Trikolóry, bylo 437 611, tedy pouhých 5,3 % z celkového počtu voličů zapsaných v seznamech. Dvacetkrát víc voličů však mělo důvod Okamuru i s jeho programem a druhy Rajchlem, Vondráčkem a Ševčíkem nevolit. Část z nich proto, že je nezajímají, část z nich, protože o jejich komerční náckovství nestojí a nemalá část i z důvodů estetických. Já osobně jsem k tomu měl všechny tři zmíněné důvody.
Premiér Babiš by se nad tím měl co nejdřív nejen zamyslet. V dnešní vyhrocené situaci je sice obtížné představit si jeho menšinovou vládu s vyjednávanou podporou opozičních poslanců, ale nějakou „českou uličku“ snad ano. Vládní většina ANO si nebude pruzení minoritních partnerů SPD a Motoristů všímat, nenechá se jimi vydírat. Tvářit se bude většinově koaličně, jednat však menšinově a konsensuálně. Řekl bych, že by byla významně snesitelnější. Vůli k tomu by však musela projevit i opozice.
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A Okamura? Nečekaně volného času by mohl využít k tomu, aby po svých už zapomenutých spiscích Umění vládnout (2011), Umění žít (2012) a Umění přímé demokracie (2013) pracoval na dalších dílech. Navrhuji Umění žvanit, Umění prudit a Umění vydírat.