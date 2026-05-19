Poslanci, nechlastat tady. Poslaneckou sněmovnu zákaz alkoholu nespasí

Taková iniciativa se zákonitě objevuje v reakci na nějaký exces. Sněmovní jednání věnované sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně bylo doprovázeno mnoha citovými, slovními i nonverbálními projevy, které překračovaly konvence. Některé poslance Starostů tak vyprovokovaly k návrhu opětovného zákazu konzumace alkoholu a nově i návykových látek ve Sněmovně. Za jeho porušení by hrozilo vykázání z jednacího sálu, případně pokuta až do výše poslaneckého platu 115 tisíc korun.
Někteří poslanci souhlasí, jiní namítají, že by byl zákaz nevymahatelný, další se obávají, aby nebyl zneužitelný. Starostové se nebrání úpravám návrhu, debata tedy může být ještě zajímavá a rozhodně zábavná.
Mandát není běžný pracovní úvazek
Předně je třeba říci, že poslanci si mohou zavést pravidla, jaká chtějí. Jen prosím nesrovnávejme jejich mandát s pracovním úvazkem ostatních smrtelníků. Zatímco každého z nás mohou z práce vyhodit, zákonodárce má jasně daný mandát a nepřijde o něj, ani kdyby byl permanentně opilý či „zhulený“, ba dokonce ani kdyby nechodil „do práce“. Poslance „vyhodí“ z práce volič, až si po čtyřech letech promyslí, komu dá tentokrát svůj hlas.
Hned první problém zákazu je, jak by jej chtěli Starostové kontrolovat. Chodily by po Sněmovně hlídky vybavené testery a zákonodárci by se rádi dobrovolně podrobovali dechové zkoušce, případně odběru krve? Nebo by u vstupu do jednacího sálu byly turnikety, kde by každý musel fouknout do trubičky, než by jej zařízení pustilo k hlasování? Případně by mohly být turnikety v jiných uzlových bodech sněmovních budov, kterými zákonodárci musí procházet. A co s poslanci, kteří by tvrdili, že dle nařízení konzumovali mimo Sněmovnu a intoxikovaní již přišli, a tudíž žádný předpis neporušili?
|
Přibrzdí někdy Česko v chlastání? Určitě, módnějším drogám už propadáme
A nyní chvíli vážně. Opravdu se Sněmovna potřebuje ke svým členům chovat jako k nevychovaným puberťákům? Cožpak není většina zákonodárců slušná, soudná a střízlivá? Asi ne, ostatně Piráti mají intoxikaci návykovými látkami i v programu, takže i formální důvod by byl.
Jenže co budou odpůrci poslanecké intoxikace dělat, až se z konzumace drog (tedy alkoholu a čehokoli dalšího) stane politická demonstrace? Už to vidíme, jak si Piráti oblečení třeba do flanelek kolektivně zapalují jointy s tím, že je to jejich politický program. Nevztahuje se na tohle počínání náhodou imunita nebo dokonce indemnita? Zní to dětinsky, ale prohlásíte-li, coby poslanci, sebevětší hloupost za politický program, musí to ostatní respektovat. A konzumace alkoholu může být pro leckoho i obranou tradičních hodnot. Soudě podle počtu závislých v naší zemi by to možná bylo i populární a získalo by to nějakou podporu.
Neúčinná metoda
Zákonodárný sbor není sestaven ze vzorných občanů, kteří jsou bezchybní. To by Sněmovna nemohla být obrazem republiky. Nicméně všenáprava skrze zákazy je sice nejkonvenčnější a společensky nejpřijatelnější metodou, avšak o její účinnosti musíme, zejména v zákonodárném sboru nadaném suverenitou nade všemi, upřímně pochybovat.
Jinak debata pozorovatelům neuzavřeným v malostranských palácích připomíná situace těsně po roce 1989. Tehdy se v německých a rakouských obchodech objevili nápisy Češi, nekrást tady. Byl to apel stejně zoufalý jako marný.