Nepomáhat s bydlením se nevyplácí. Sněmovnou schválený zákon je krokem dopředu

Tato podpora nebude poskytována přes výstavbu. Na tu již jde přes vládní programy několikanásobně větší finanční obnos než na provoz zákona a i když by podpora obecní výstavby mohla být vyšší, z české i evropské praxe víme, že je potřeba hledat i další cesty zvyšování dostupnosti bydlení než jen lít na problém více betonu.

Pro lidi v bytové nouzi

Klíčovým stavebním prvkem zákona budou takzvaná kontaktní místa pro bydlení. Ty budou po oslabení sítě ve 115 obcích s rozšířenou působností, kde je nejvyšší výskyt bytové nouze. S tím, že další obce si o kontaktní místo budou moct požádat a otevře se u nich též.

Kontaktní místa pro bydlení jsou poradenskými centry, kam se lidé mohou obracet se svými problémy s bydlením, přičemž problémy s bydlením má zhruba 1,5 milionu osob v České republice, a také zprostředkovávají cestu k podporovanému bydlení.

Podporované bydlení je určené pro lidi v bytové nouzi. Bytová nouze se v Česku týká 161 tisíc lidí a spadá do ní bydlení na ubytovnách, v azylových domech, v přeplněných bytech, ale i život na ulici. Přičemž oproti časté představě se bytová krize týká ze dvou třetin rodin s dětmi.

Kde se ale vezmou ty byty?

Zákon pracuje s tím, že v České republice je nad 200 tisíc bytů vhodných k bydlení, které se k němu ale nevyužívají. Na tuto informaci navázal výzkum mezi majiteli a majitelkami bytů, co je nejvíc odrazuje od pronajímání. Nejčastějším důvodem je obava z problému s nájemníky.

A proti tomuto strachu je zákon směřován. Nabízí majitelům a majitelkám garance, když nechají svůj byt pronajmout přes zmíněné kontaktní místo pro bydlení někomu, kdo ho opravdu potřebuje. Zároveň dostanou standardní tržní nájem dle cenové mapy.

Stát v tomto ohledu reaguje na trend nedostupnosti vlastnického bydlení z důvodu jeho financializace, kterou můžeme sledovat v posledních letech. Doplnění zákona o další politiky motivující k férovému a dlouhodobému pronajímání prázdných bytů by mohly zákon kvalitně doplnit a vyřešily by v lecčem legitimní argument, že zákon je podporou i pro vlastníky nemovitostí.

Garance je podpořena nabídkou asistence v bydlení pro nájemníky, kteří by to potřebovali, což je typicky sociální pracovník nebo pracovnice, kteří pomáhají domácnosti přechod do standardního bydlení zvládnout a zařídit vše potřebné, aby v bytě nevznikaly dluhy a problémy.

Tento model vychází z principů Housing first, tedy Nejdřív střecha, což je mezinárodně uznávaný nejefektivnější způsob ukončování bytové nouze. V Česku skrz tento princip bylo zabydleno už více než tisíc domácností, a z řady projektů po celé republice vychází, že úspěšnost takového zabydlení je přibližně 85%. To znamená, že v naprosté většině případů situaci domácnosti nepodpoříte jen dočasnou náplastí, ale reálně ukončíte jejich bytovou nouzi, což je nezbytným prvkem pro normální docházku dětí do školy a legální práci rodičů.

Pokud by nestačil jen morální přínos dostávání rodin do standardního bydlení, dá se podpora těchto domácností vnímat i čistě pragmatickou optikou. Nejčastějším důvodem k odebrání dětí v ČR je majetkový nedostatek. Takové dítě pak nejen že nežije se svojí rodinou, která může být jinak zcela funkční, ale ještě stojí stát 60 tisíc korun měsíčně. K tomu lidé v bytové nouzi typicky dosahují nižšího vzdělání a hůř se uplatňují na trhu práce. Nepomáhat s bydlením se zkrátka nevyplácí nikomu.

Součást mozaiky opatření

Je fér si říct, že zákon nevyřeší krizi bydlení v ČR, ani nemá takovou ambici. Je to důležitá součást mozaiky opatření, která se musí stát, aby bylo možné krizi bydlení zkrotit. Dává ale smysl mít opatření cílící na situaci nejzranitelnějších a nespoléhat se třeba jen na dávky na bydlení, které jsou sice v současné krizi podstatné, ale nejsou koncepčním řešením pro ukončování nouze domácnosti.

Na absenci podobného zákona upozorňují sociální služby z terénu už přinejmenším deset let, v posledních letech jeho přijetí urgoval i Ústavní soud v rámci naplňování práva na bydlení a Evropská unie. Tedy i když je finální podoba jistým kompromisem zrcadlícím nedůvěrů politiků a političek k státní podpoře bydlení pro nejzranitelnější, jedná se opravdu o klíčový skok dopředu.

Autor je sociální pracovník a mluvčí Iniciativy Za bydlení