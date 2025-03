Kachny, pepky, tlumiče. Dění v Poslanecké sněmovně je vzrušující, ovšem jinak, než by mělo být

Pokud už se v ní něco děje, mívá to často bizarní příchuť. Pohleďme na uplynulý týden.

V úterý se sněmovní pepky navlékly do lidových krojů svých volebních obvodů, daly si sraz na Malostranském náměstí a za doprovodu lidových hudců vyrazily na jednání. Nápad prý pochází z hlavy expředsedy sněmovny Vondráčka, v níž se upřímně řečeno už delší dobu rodí prazvláštní věci. Suď bůh, čím tu hlavu zalévá.

Ve středu přišel pistolový den. Začal na jednom pánském záchodě, kde si pan Suchánek, poradce pepky a právní expertky ANO Válkové zapomněl pistoli, poté zapomněl, na kterém záchodě ji zapomněl, naštěstí ji tam objevila jiná pepka a zahájila malé policejní manévry.

Ve čtvrtek už se média mainstreamová i sociální dílem vysmívala a dílem podivovala, jak se taková pistole rámem i rentgenem ve vrátnici pronáší. Kancléř sněmovny Plíšek proto rozeslal všem pepkám e-mail, že zbraně se mají odevzdávat v recepci. Připomněl tak nápis, který si my filmoví diváci pamatujeme z klasických westernových saloonů: „Gentlemani jsou uctivě žádáni, aby za účelem zachování komfortu ostatních návštěvníků nevnášeli do našeho podniku své pistole ani pušky.“

No a v pátek se pistole dostaly dokonce do jednacího sálu, alespoň jako jednací bod. Probírala se novela zbraňového zákona, v níž ministr vnitra na doporučení policie požadoval zákaz prodeje tlumičů ke krátkým palným zbraním s logickým zdůvodněním, že mají-li tyto zbraně sloužit především osobní obraně, opravdu k tomu tlumiče nepotřebují. My filmoví fanoušci taky z kina víme, že tlumiče si na pistole obvykle šroubují nájemní vrazi a nikoli vrahem či lupičem probuzení majitelé nemovitostí. Zákaz neprošel, byly proti němu prakticky všechny pepky mimovládní koalice ODS–ANO–SPD, zatímco pepky dalších stran vládní koalice byli šmahem pro zákaz.

Nejprve jsem se lekl, že tu účinně zalobbovalo Odborové sdružení nájemných vrahů a pouličních lupičů, ale pak se ukázalo, že nikoli. Bylo to sdružení LEX na ochranu práv majitelů zbraní, které připravilo důkladný argumenář proti zákazu tlumičů. V den hlasování ho „dostali klíčoví poslanci několika vládních stran“, jak stojí na webu sdružení.

Nic dalšího se minulý týden naštěstí v malostranském chovu chromých kachen neudálo.

PS: Pokud nevíte, kdo jsou to pepky, pak vězte, že tak říká svým kolegům poslanec Nacher, alespoň podle stenozáznamu jednání sněmovny. Název je odvozen z anglické zkratky PEP, Politically Exposed Person, mezi nimiž jsou vyjmenováni i poslanci.