Mnozí se tomu podivili, označili to za nezodpovědné a třeba ekonom Lukáš Kovanda prohlásil, že by lidé raději měli být doma a šetřit. Jenže lidé, kteří odjíždějí na dovolenou a nešetří, se často chovají vlastně velmi rozumně a zejména ekonomové by to měli ocenit.