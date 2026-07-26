Poslední měsíc na selfíčko s legendárním obrazem od Dürera. Pak míří do lázní

Plátno o rozměrech 162 na 192 centimetrů namaloval Albrecht Dürer v roce 1506 pro Kostel svatého Bartoloměje v Benátkách. V těch kolem Canal Grande, ne v těch nad Jizerou. V lázních, tedy u restaurátorů, bylo naposled v 19. století, a tak je dnes „v problematickém stavu“.
Tak to pojmenoval Adam Pokorný, vedoucí restaurátorského týmu Národní galerie Praha, která má nyní obraz v držení a která novináře o plánu obnovy nedávno zpravila. Mimo jiné proto, že chce žádat širokou veřejnost, aby „lázně“ pro starobylou malbu pomohla zaplatit. Jakou formou, to se prý brzo všichni dozvíme.
Pěšky přes Alpy
Dürer dostal tehdy za dílo zaplaceno 110 rýnských. Srovnávám-li dobře, za stovku rýnských se dal v jeho době pořídit pěkný městský dům anebo slušné stádo dobytka. Obraz si objednali němečtí expati v Benátkách a v presbytáři chrámu svatého Bartoloměje zůstalo sto let. Potom ho odkoupil do svých pražských sbírek císař Rudolf II.
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Historka, jak plátno nesli čtyři muži pěšky přes Alpy, patří ke zlatému fondu uměnovědných přednášek. Rudolf se z obrazu těšil jen šest let, v roce 1612 zemřel. A s jeho Dürerem už se pak nezacházelo zrovna něžně. K dalšímu známému majiteli, strahovskému opatu Mayerovi, se v roce 1793 dostal už silně poškozený. Největší díl jeho několikakrejcarové hodnoty prý tehdy připadl na rám.
Ten, co zničil mouchu
Konečně restaurátorské zásahy českého malíře Johanna Grusse z první poloviny 19. století, ony zatím poslední „lázně“, se mezi odborníky pokládají spíš za další ránu. Těžko Grussovi odpouštějí, že si na obraz přimaloval postavy a detaily podle vlastní fantazie. A dokonce přetřel mouchu, kterou Dürer coby autorský vtípek umístil na koleno Panny Marie!
Přesto se ve třicátých letech 20. století, kdy o obrazu začal se strahovskými premonstráty jednat nový československý stát, odhadovala jeho cena na víc než 15 milionů korun. Část pak Československo splatilo v „keši“, část v pozemcích, včetně těch, které předtím zabavilo při pozemkové reformě.
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A tak se Růžencová slavnost dostala do Národní galerie, která ji vlastní dodnes. A ještě na několik týdnů, než se obrazu ujme tým Adama Pokorného, ho ukazuje v expozici Starých mistrů ve Schwarzenberském paláci.
Papež pod věncem
A co je na něm vlastně k vidění? Několik desítek lidí (někteří z nich jsou andělé), jak stojí, klečí nebo se vznášejí kolem Matky Boží s Ježíškem. Ježíšek je po svém zvyku nahatý a zrovna pokládá věnec z růží na hlavu papeži Juliu II. Ten proslul nejen svými válečnými výboji a hojnými potomky, ale i štědrou podporou umění všeho druhu.
Matka Boží zase korunuje věncem císaře Maxmiliána I. Mocného Habsburka Dürer časem vymaloval ještě sólo, už jako staršího pána, na Růžencové slavnosti je ale Maxmilián ještě mladý a má na rozdávání ryšavých kadeří. Ty se nad jeho červeným rouchem a pod růžovým věncem vyjímají obzvlášť císařsky.
Nezastíní ovšem aristokratickou modř róby, kterou oblékla sama Maria. Modré barvivo patřilo v Dürerově době k nejdražším a na obraze její nebeský majestát září zcela dominantně, jak se na královnu nebes sluší.
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Další věnečky z růží rozdává třeba španělský světec Dominik. Ten založil dominikánský řád, který se zasloužil o rozšíření modlitby růžence, té, kdy se opakují pořád stejné verše a jejich rytmus se odpočítává na šňůře s korálky. V dobových představách je každý růženec růží darovanou Matce Boží.
Selfíčko na památku
A proto u Dürera Maria se svými pomocníky všechny ty růže svým ctitelům vrací na výraz přízně a díků. Jak lépe by dva mocní muži své doby, Julius a Maxmilián, mohli dát najevo, že právě jim jsou nebesa nakloněna? Dnes by si nejspíš s Matkou Boží udělali selfíčko.
Počkat, to vlastně na plátně najdeme taky. Albrecht Dürer sám sebe vymaloval do druhého plánu v pravé části obrazu. Vlasů má stejně jako císař Maxmilián, k tomu bujný knír a v ruce cedulku, kde se v latině píše něco o tom, že Růžencovou slavnost vytvořil za pět měsíců.
Národní galerie slibuje, že ji zrestauruje za pět let. Začít s tím chce posledního srpna. Do té doby ještě nabízí několik komentovaných prohlídek. Anebo se na Růžencovou slavnost můžete vypravit i sami. A hledat mouchu. Nebo si se zástupem Mariiných obdivovatelů udělat nějaké to selfíčko.