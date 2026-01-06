O babičkách a taky trochu o rádiu aneb Proč nemají dědové vypravěčský potenciál

Radioknihám o událostech a lidech, kteří opravdu žili, občas chybí název, takže člověk těžko zjišťuje, o čem či o kom je právě řeč. Jindy se vysílá dvakrát za sebou stejná kapitola, aniž se dostaví jakákoli omluva… Ale jak už se tak stává, když se rozhodujete něco opustit, začne to být najednou lepší, takže mne další radiokniha chytla.
Autoři přišli se zajímavým nápadem shromáždit to, co vypráví lidé se starším datem narození o svých babičkách. A nezklamala jsem se. Fenomén babiček má velký vypravěčský potenciál, což správně odhadla už Božena Němcová. Stejný potenciál by měli mít z logiky věci i dědečkové, avšak dědečkové, kteří se narodili před více než sto lety, se většinou nedožívali takového věku jako ženy prověřené četnými porody. A pokud ano, vůči dětem si drželi odstup.
Nevadí. Mužů je plná historie. Byli to přece oni, kdo vyhrával nebo prohrával války, rozmnožoval nebo ztrácel statky, vynalézal a filozofoval. Vždycky mě zajímalo, jak by vypadal dějepis, kdyby se zaměřil na ženy. Vyprávění o babičkách beru jako nakročení tímto směrem. Když uvážíte, že některé mluvily se svými vnoučaty i o svých babičkách, dostáváme se k páté, šesté generaci nazpět.
Dopisy, které se po přečtení nevyhazují, protože by to bylo škoda
Moje kouřimská babička se občas taky zmiňovala o svých předcích. I když já si pamatuju jen tolik, že když se narodila, tatínek s maminkou půl roku nemluvil, protože přivedla na svět holku. Babička podotýkala, že její maminka byla mučednice, což by mohlo docela odpovídat postavení ženy, která nejenže věčně rodila, ale musela snášet i mužovy podivnosti. A to i když žila rodina v dostatku. V té radioknize je přitom řeč i o ženách, které jeden den porodily a druhý den šly na pole, protože to bylo o žních.
Při poslechu mne napadlo, jak budou jednou vnoučata vzpomínat na mne. Upamatují se spíš na to, že jsem se s nimi učila, což se jim nelíbilo, nebo na to, že jsem jim vařila, což se jim většinou líbilo? Možná se ale časem vzpomínat přestane. Potomci jen zadají jméno a umělá inteligence vyplivne babičku jako živou. Mé fotky se budou hýbat a z mých úst budou vycházet moudra, která jsem třeba neříkala, ale asi jsem je vyťukala do počítače.
Přemýšlím, jestli jsem někdy nevyťukala něco, za co bych se měla stydět, ale na nic nepřicházím. Sem tam však nacházím něco, co by si někdo mohl špatně vykládat, jako třeba poznámku o vrahovi v rámci mého vtipkování na téma eutanazie v Lidovkách. Napsala jsem tenkrát něco jako že člověk dneska musí mít známého doktora, aby ho nechal z protekce umřít, „nebo aspoň vraha“. Takže ujišťuji – fakt jsem si dělala legraci.