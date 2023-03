Fízlokapitalismus. Šmírování Googlem a spol. podceňujeme stejně, jako jsme podcenili závislost na Putinovi

Premiér Fiala se nedávno jevil nad tím, jak málo toho náš stát ví o svých občanech, ale jako by mu nevadilo, že to všechno, co by tak nutně ten stát potřeboval začít zjišťovat, ví velmi už dost dávno a velmi dobře někdo jiný a někde jinde: Google a Facebook, abych zmínil jenom dva.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč