O bezdomovci s osvěžovačem varlat

Nám se zvedal žaludek celou dobu, co jsme to uklízeli. V půdě na místě, kde přes půl roku stál jeho stan, se sotva uchytí jakákoli kytka kromě těch, co rostou na hnojišti. Moc dobře to tu pohnojil.

Nevíme, proč se odstěhoval, ale K. ova teorie, která praví, že zdrhl před vlastním smradem, mi přijde pravděpodobná. Své sliby, že bude chodit na záchod do parku vzdáleného 150 metrů, zjevně neplnil. Chvíli jsme mu to věřili – na trávníku kolem stanu se žádné výkaly nepovalovaly –, ale oklamal nás. Kálel si doslova do vlastního hnízda.