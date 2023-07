Drahé Chorvatsko. Opravdu letos strádají naši charvátší bratři?

Třeba článek „Může za to naše nadutost. Chorvati nejsou spokojeni se sezonou“, který zkraje týdne vydal iDNES (a nebyl jediný: „Chorvatsko pláče, turisté se na Jadran už neženou“ – Život v Česku, „Chorvatsku chybí turisté“ – iRozhlas.cz, „Chorvatsko trápí letošní sezona“ – iPrima.cz) a který jsem si pro tohle cvičení o fungování médií vybral jenom proto, že všichni kolem mě v tuto chvíli v Chorvatsku jsou anebo do něj míří, takže mi připadá divné, že by naši charvátší bratři letos nějak strádali.