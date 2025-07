Den D: Kdepak doupě investorů, spíš líheň, ehm, politiků

V seriálu předstupovali před partu pěti potenciálních investorů žadatelé o jejich peníze a předkládali projekty, na jejichž uskutečnění sami neměli, a za investici slibovali podíl na zisku. Nebyl to žádný český vynález, nápad přišel z Japonska, kde se jmenoval Tygři peněz. V Anglii to zase bylo Dračí doupě a v Americe Žraločí nádrž. Co země, to jiný predátor.

Zisk byl totiž to jediné, co investory zajímalo, užitečnost projektu nikoli. Kdyby do studia náhodou zabrousil inženýr Mestral, který vynalezl suchý zip, přivítali by jej s otevřenou náručí, ale takového Alberta Schweizera by s jeho projektem nemocnice v Lambarene hnali potěhem. Český název Den D byl vlastně opatrnicky klamavý a predátorství investorů naznačoval jen moderátor, který o studiu, v němž se seriál natáčel, mluvil jako o doupěti investorů.

Seriál bavil dostatečný počet gaučových brambor jen tři roky, pak s ním televize skoncovala. Dneska je na něm zajímavé jen to, že pro pár lidí, o kterých bylo později hodně slyšet v politice, byla účast v něm prvním krokem na politickou scénu, a to jak mezi investory, tak mezi žadateli o peníze. Kdyby byl moderátor dost předvídavý, mohl tenkrát klidně mluvit o doupěti politiků.

Z investorů to byl především jako o závod mluvící podnikatel dovážející do Česka japonské turisty, nějaký Tomio Okamaura, dnes předseda i majitel politické strany SPD. Naopak, studenou věcností zaujal bývalý vrcholný manažer Microsoftu Ivan Pilný, pozdější ministr financí v Babišově vládě.

Mezi žadateli se ve třetí řadě seriálu objevil Tomáš Zdechovský, dnes lidovecký europoslanec, který svou halasností odstrčil i Jiřího Čunka do pozadí. A hned v první řadě též jakýsi Daniel Sterzik, dnes známý jako bloger Vidlák a předseda hnutí Stačilo!

Tomáš Zdechovský chtěl prosadit projekt své firmy na neuromarketing, de facto marketingový nástroj mapující i manipulující přímo mysl zákazníka (nebo voliče?). Vybojoval si skoro deset minut vysílacího času a uspěl u Ivana Pilného. A jak oznámil už v říjnu 2019 Havlíčkobrodský deník, jednou bude prezidentem. Jo, České republiky.

Daniela Sterzika s jeho projektem obřích jurt investoři vyprovodili za 95 vteřin. Chtěl jeden a půl milionu na výstavbu levných, ekologických, snadno přemístitelných jurt, za což nabízel 80 procent ve firmě. První se mu vysmál Okamura: Když dáváte 80 procent, nechcete převzít zodpovědnost. Ale já nechci bohatnout, já chci dělat jurty, bědoval Sterzik cestou ke schodům.

Teď, s pomocí trosek české sociální demokracie a infinitivní kandidátky Bobošíkové hodlá jeho Stačilo!, nejbizarnější a nejnebezpečnější politická směska, prorazit do sněmovny. Škoda že mu tenkrát v doupěti investorů ty prachy nedali. Mohl dělat jurty a byl by od něj pokoj.