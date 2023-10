Doufejme, že je to vražda. Sedmnáctiletý mladík pobodal dívku, která se s ním rozešla

Už zase uzavřeli dopravní tepnu, o půl deváté ráno – prý policejní incident! Nemůžou si ty své policejní incidenty schovat na půlnoc, pokud možno úterní nebo středeční, kdy jsou ulice skoro prázdné a slušní lidi v posteli?

A podívejte – tihle chudáci čekají na zastávce autobusu. To se načekáte, dámy a pánové. Autobus tudy nepojede, když je ulice zavřená. Copak nevidíte tu policejní dodávku? Jo, je to hrůza a město s tím nic neudělá… přijdeme pozdě do práce. Na rozdíl od řidičů spolu chodci sympatizují a vytvářejí na chodníku malé podpůrné skupinky.