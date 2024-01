Názor

Víte, co je to hluk jídla? Já jsem se to dozvěděla teprve před týdnem. Hluk jídla (anglicky „food noise“, německy „Essenslärm“, francouzsky „bruit de la nourriture“) je neutuchající dialog (ne nutně slovní), který ten či onen jedinec vede se žrádlem. Anebo žrádlo s ním.