Vlastně ne: vím, že to nedokážu. Bylo by to jako vzpomínat na válku, která se mě sice dotkla a změnila mě, ale byla jsem příliš mladá – jen o pár let – než abych se uměla stát vojákem a s nadšením se účastnila bojů. Je to zvláštní pocit: vědět, že jste už dávno byli na světě, když skupina disidentů v čele s Václavem Havlem praktikovala „moc bezmocných“ a s nasazením vlastní svobody i životů dělala, co mohla, aby osvobodila nás, šedou masu, a vy jste o tom vůbec nevěděli.