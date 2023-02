Josette je energická a optimistická žena, která se vždy dokázala poprat s osudem. Když dorazila jako mladá dívka z venkova do Paříže, potkala na taneční zábavě mladíka, který se jí líbil. Tančili spolu, několikrát se setkali, ale pak najednou zmizel. Myslela na něho a pátrala po něm. Ale marně. Chtěla mu napsat, jenže neznala jeho adresu. Jediné, co znala, bylo jméno vlaku, kterým jezdil do Paříže z předměstí.