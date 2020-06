13. června 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Naše planeta je ohrožena. Znovu jsem si to uvědomil, když jsem si přečetl vědeckou studii o znečišťování ovzduší, a jak neblahý vliv má na jeho oteplení. Podle pařížské dohody má být cílem udržet zvýšení tepla do roku 2030 maximálně o 1,5 stupně. Dva stupně už by prý byly zničující.

Sotva jsem to dočetl, začalo mi být horko a musel jsem svléknout svetr. Koupil jsem si ho před 25 lety, když jsem si přečetl jinou studii – o možném ochlazení a hrozící době ledové.