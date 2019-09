POSLEDNÍ SLOVO IVANA KRAUSE: Trochu o odpočinku

Kniha potěšila duši a příliš nezatížila mysl, zněla recenze. Nebýt toho, že na konci textu bylo uvedeno skromných padesát procent, mohla to být i pochvala. Zdá se, že literatury, co zatíží mysl, je dost, i když výraz „krásná“ může být zavádějící. Díla se často zabývají i ošklivostmi.

Některé tipy velkého knihkupectví v rubrice „Letní čtení“: Rozmarné léto, Saturnin a Tři muži ve člunu. Častěji se ale používá termín „odpočinková literatura“. Nechápu, jak by si čtenář mohl během prázdnin odpočinout od knih, jež zatíží mysl. Měl by od června do září sbírat síly, a když dovolená končí, sáhnout po náročnějším čtení?