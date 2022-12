Názor

Je to už skoro sedmdesát let, co jsem Ti psal naposledy. Tenkrát to bylo na linkovaném papíře vytrženém ze sešitu a naléhavě jsem Tě žádal o dvojici zásadních životních potřeb; konkrétně to byly brusle zvané kanady a železná stavebnice Vašek, která je dnes k sehnání jen v obchodech se starožitnostmi.