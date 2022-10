Jde o to, že generál první desetiletí své dospělosti víc než věrně sloužil minulému režimu. Spojil s ním svou důstojnickou kariéru, bez váhání se stal součástí „dobrovolného bojového svazku nejaktivnějších a nejuvědomělejších občanů z řad dělníků, rolníků a inteligence“. To si fakt o sobě komunisté napsali do článku 4 tehdejší ústavy. Co víc, tolik toužil, aby mohl pro totalitní režim pracovat, že se přihlásil na armádní špiónské učiliště.