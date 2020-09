Poslední slovo Jaroslava Veise: 5000 a příští generace

Hladinu veřejného prostoru zčeřilo rozhodnutí vlády dát nám všem příjemcům penzí, a to bez rozdílu věku, na přilepšenou pět tisíc korun. Opozice to okamžitě označila za úplatek před volbami, přičemž za příjemce přídavku označila pouze penzisty starobní, neboť statisticky častěji než jiné věkové kohorty volí ANO.

V podstatě jde o obvyklý střet kampaní, v nichž se na čistotu argumentů tolik nehledí. Samozřejmě že vládní strany lžou, když tvrdí, že nejde přinejmenším o předvolební stimul, když už tedy nechceme použít ohavného slova úplatek.

Nebyl by přece žádný problém přijít s návrhem na příspěvek až po volbách, do Mikuláše by se to stihnout dalo. A samozřejmě že opozice uplatňuje oblíbený princip kolektivní viny, promítnutý do dvou axiomů: za prvé, že volič je prodejný, a za druhé, nevěř nikomu nad 65, že nevolí ANO.