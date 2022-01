Poslední slovo Jaroslava Veise: Boj o Hrad

Také boj o Hrad má vedle své velké i malou dějinnou verzi. Ve velké verzi nejde paradoxně o Hrad sám, je jen metaforou prezidentství a o to se v ní bojuje. Promítání prezidenta do Hradu a naopak je podle mého soudu jednou z největších vad na kráse českého republikánství. Díky němu v prezidentovi vidíme i mocnáře, osobu málem pomazanou, a i prezidenti často jednají, jako kdyby se cítili být pomazanými doopravdy. Prospělo by určitě nám i jim, kdyby měli kancelář jinde a na Hrad se dostávali jen jako návštěvníci, i když ani jim bychom nepřáli, aby museli v Bráně gigantů ukazovat obsah kapes.