Byl to dřevěný špalík s drážkami, do nichž se vkládala gumová písmenka, těch byl plný pytlík, plus savý polštářek a lahvička se zcela nesmytelnou černou barvou. Poměr cena–výkon byl tak mizerný, že mi to rodiče odmítli koupit. Vyzrál jsem na ně a z uspořených peněz tiskárničku koupil mamince k narozeninám s tím, že od teď nemusí dopisy psát, ale může je tisknout. Trochu jsem tušil, že je to blbost, avšak já po té tiskárničce tolik toužil!