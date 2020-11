Poslední slovo Jaroslava Veise: Jak zahradnictví ke štěstí přišlo

21. listopadu 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Stává se občas světodějným událostem, že se do jejich scénářů vetře nečekaná pidiudálost, která je oživí a do paměti se vetře mnohem hloub než to, oč šlo. Přihodilo se to třeba, když v Moskvě pohřbívali Brežněva a molodcům z kremelské gardy vyklouzly ze zkřehlých rukou popruhy, na nichž spočívala vládcova rakev. Čtyřnásobný Hrdina Sovětského svazu buchnul na dno hrobu se zaduněním, které se rozlehlo do všech světových stran a uvízlo v paměti víc než jeho život i dílo.

Tenhle paradox jsem si připomněl, když jsem sledoval dění kolem první velké tiskové konference Trumpova štábu po amerických volbách. Někdo z jeho štábu zařídil, že se nekonala ve filadelfském hotelu Four Seasons, ale na parkovišti před zahradnictvím Four Seasons Total Landscaping (tedy „veškeré úpravy zahrad ve všech ročních dobách“).