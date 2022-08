Poslední slovo Jaroslava Veise: Kam jsme se to propsali?

Jen namátkou z nejrůznějších médií: viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová řekla Seznamu Zprávy, že nárůst mezd se musí propsat do cen, ministr Marian Jurečka ČT zase sdělil, že dodatečné příjmy i náklady se musí propsat do legislativních změn, podle šéfa exekutorů Mlynarčíka by se větší dluhy mohly propsat do zvýšení exekuce, anonymní znalec hospodárného používání domácích elektrospotřebičů na webu soudí, že jejich technický stav se dokáže propsat do celkové spotřeby, a z rádia jsem slyšel, že jakási data se propisují do fungování, zapomněl jsem už čeho.