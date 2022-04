Také následující text vlastně jen vyzobává zrníčka z cizího díla. Je to rozsáhlý článek s titulem „Ukrajinská válka přivedla na svět nové slovo“, který pro nedělní magazín The New York Times napsal americký historik Timothy Snyder (The War in Ukraine Has Unleashed a New Word, 22. 4. 2022).